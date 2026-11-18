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Netflix影集《急診室的奇蹟》熱播，除了霍建華睽違多年重返台劇受到關注，飾演他青年時期的蘇袀禾，也被不少粉絲驚喜點名。曾憑微短劇《我在八零年代當後媽》受到矚目的蘇袀禾，這次飾演霍建華角色「周承俊」的青年時期。兩人外型神似，讓粉絲大讚劇組選角用心，找來「小霍建華」演年輕版周承俊，他還是短劇男神，憑藉現象級爆款微短劇《我在八零年代當後媽》走紅。神似霍建華、肖戰的蘇袀禾，過去走在路上也有被認錯的經驗。他笑說：「真的有被誤認過！當下真的非常不敢當，因為霍建華是非常優秀的演員，我一方面很開心，一方面也覺得榮幸！」他還打趣說，自己的膚色平時偏黑，只有冬天會白一些，猜測可能因此被粉絲誤認。蘇袀禾也在Instagram分享，去年是他第一次參與台灣劇組拍攝，能演出醫療題材是難得的經驗。霍建華一直是他敬重的偶像，這次能演對方角色的年輕時期，讓他相當珍惜，「可惜鏡頭不多，沒機會和霍建華及其他主演同框，期待未來有朝一日能與他們合作！」蘇袀禾也在古裝劇《雀骨》飾演悲情人物蕭堯，與侯明昊、何潤東合作。他透露，侯明昊外表看似高冷，私下其實很靦腆，拍戲時會和導演、演員討論怎麼演得更精準，休息時還會抽空為演唱會練唱，讓他在片場常聽到對方唱歌。至於何潤東，蘇袀禾笑說，雖然兩人只有一場群戲，但對方是自己的童年男神，以前放學就會準時守在電視前看《風雲》。他也稱讚何潤東很照顧後輩，碰到拍戲NG不會不耐煩，還會耐心給予指導，「我希望有一天，我也能是這個樣子。」被問到感情近況，蘇袀禾表示自己目前單身，仍以事業為優先。談到理想型，他說：「我覺得未來如果有交往機會，理想型應該是著重兩人相處，生活上的溝通跟三觀要正向。」目前正在看一些角色的他，也希望挑戰不同的演藝領域，讓更多人記住「蘇袀禾」這個名字。