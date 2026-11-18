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雙城戰友力挺守護健康 支持者塞爆終點市黨部

台北市長蔣萬安今（18）日中午特別南下台中，陪國民黨台中市長候選人江啟臣車隊掃街拜票。現場支持者與婆婆媽媽熱情簇擁，高喊「兩個都好帥！」並上前索取簽名，熱烈程度一度讓車隊難以出發。蔣萬安受訪時表示，台中市長盧秀燕任內堅持改善空污、拆掉中火燃煤煙囪，江啟臣將延續其優質施政，自己在台北也堅決反對在翡翠水庫設置光電板，三人皆站在人民立場，共同守護市民的安全與健康。面對民進黨台北市長候選人沈伯洋將於後天下午陪同民進黨台中市長候選人何欣純車隊掃街，洋流二度襲捲台中，藍營展現跨縣市聯防氣勢，由蔣萬安南下助陣，陪同江啟臣深入西屯、南屯、南區及西區等地掃街拜票。媒體好奇為何選在正中午及這幾個路段車掃，江啟臣坦言蔣萬安行程滿檔、能來台中的時間有限，加上選戰進入最後倒數，因此起迄點有交通便利與方便集合的雙重考量，把握每一分每一秒爭取支持。正式出發前，兩人在現場舉行溫馨的合體儀式，互為對方在手腕綁起印有「台北安可」及「台中啟臣」的應援飄帶，象徵雙城並肩作戰。地主江啟臣特別準備台中在地農產甜柿與自家種植的柑橘送給蔣萬安，祝福他「柿柿（事事）如意、大吉大利」；江啟臣的妻子劉姿伶更貼心送上「勝利御守」給兩人，祈求雙雙順利勝選。談及兩人情誼與市政理念，蔣萬安表示，自己與江啟臣過去在立法院就是非常好的同事，也是堅實的夥伴與緊密的戰友，江啟臣未來將延續盧秀燕的好政績。蔣萬安指出，盧秀燕在任內極為重視守護市民健康與改善空污，堅持拆掉中火的燃煤煙囪；同樣地，他在台北也堅決捍衛市民用水安全，反對在翡翠水庫上方設置光電板，強調盧秀燕、江啟臣與他三人都站在人民立場，以守護市民安全與健康為出發點，全心為鄉親著想。隨後車隊自南屯區黎明里活動中心正式出發，沿途吸引大批民眾駐足揮手，更有不少婆婆媽媽興奮直呼「好帥！兩個都好帥」。熱情支持者紛紛遞上手中的競選旗幟、帽子甚至手機請蔣萬安簽名，人潮將車隊團團包圍，一度讓車隊寸步難行，江啟臣忍不住笑喊「差不多啦！我們要走啦！」好不容易在工作人員引導下突破重圍。整趟車掃過程中，蔣萬安與江啟臣展現超高人氣，沿路不時有市民熱情揮舞旗幟應援；當車隊抵達終點國民黨台中市黨部時，現場早已聚集大批守候的支持者，見兩人現身立刻爆出熱烈歡呼，再次將兩人團團圍住爭相合影，為中午的合體拜票畫下熱鬧句點。