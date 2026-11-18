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約20名阿瓦族人走出雨林 數十年來罕見接觸

為何突然向外界討食物？保育團體憂生存空間遭壓縮

巴西政府啟動應變計畫 避免接觸引發疾病傳播

全球196個與世隔絕族群 近95%生活在亞馬遜

巴西亞馬遜雨林近日出現罕見景象！約20名長期與外界保持隔離的「阿瓦族（Awá）」原住民，據稱於週一（16日）走出雨林，主動接近當地人員並索取食物，相關影像曝光後引發關注。原住民權益團體指出，這可能是阿瓦族數十年來首次出現類似的大規模接觸事件，背後恐怕與非法伐木、狩獵及牧場開發持續侵入傳統領地有關。巴西政府已啟動緊急應變措施，避免突如其來的接觸讓原住民暴露於傳染病等風險。根據《路透社》報導，總部位於英國的原住民權益組織「國際生存組織」（Survival International）17日公布一批罕見影像，聲稱畫面拍攝於前一天巴西東北部馬拉尼昂州（Maranhão），顯示約20名長期與外界隔離的阿瓦族原住民，主動接近政府工作團隊並索取食物。該組織形容，這是一次具有歷史意義的接觸事件。國際生存組織表示，阿瓦族近代幾乎沒有發生過類似情況，至少已有數十年未曾出現如此罕見的主動接觸。所謂「未接觸原住民族」（uncontacted Indigenous peoples），並不代表他們完全不知道外界社會的存在，而是指這些族群選擇避免與外人接觸，也未與外界建立持續性的往來關係。不過，《路透社》指出，目前尚無法獨立確認相關影片的實際拍攝地點與日期，但網路上並未發現11月17日之前就已發布的相同影像。阿瓦族是生活在巴西馬拉尼昂州西北部的圖皮－瓜拉尼（Tupi-Guarani）語系原住民族，其中部分族人至今仍選擇與外界隔離。對於這次罕見的接觸事件，國際生存組織認為，阿瓦族人可能因為傳統領地持續遭外來者入侵，面臨生存壓力，才被迫向外界尋求食物。該組織主任皮爾斯（Caroline Pearce）表示，未與外界接觸的阿瓦族正承受極大壓力，入侵者從四面八方侵占他們的領地，迫使族人只能退守愈來愈狹小的雨林區域，周圍則是不斷擴大的環境破壞。近數十年來，非法採礦、伐木及畜牧業開發持續侵入亞馬遜雨林，不僅破壞原住民族賴以維生的自然環境，也威脅其傳統生活方式。國際生存組織指出，此次公開影像，是應當地原住民保護團體「亞馬遜守護者」（Guardians of the Amazon）的要求。該團體長期致力於對抗非法伐木及牧場侵占原住民領地的行為。巴西原住民事務局（Funai）向《路透社》表示，正在檢視社群媒體流傳的影片及相關說法，內容涉及阿拉里博亞原住民保護區（Araribóia Indigenous Land）內，與世隔絕的阿瓦族人與當地村落居民互動的情況。當局已啟動針對原住民族接觸事件的應變計畫，首要目標是降低健康風險。Funai強調，巴西政府並未主動尋求與這群阿瓦族人接觸，官方政策仍以避免接觸為原則。這是因為長期與外界隔離的原住民族，可能缺乏對外來傳染病的免疫保護，一旦與外界人士接觸，便可能面臨嚴重健康威脅。馬拉尼昂州原住民組織COAPIMA也發表聲明，強調這次事件凸顯政府機關必須謹慎處理相關情況。該組織指出，未經規劃的接觸可能使與世隔絕的原住民族暴露於疾病及其他安全風險，因此相關單位應採取審慎行動，確保族人的健康與安全。根據國際生存組織統計，目前全球已辨識出196個長期與外界保持隔離的原住民族群，分布在南美洲、亞洲及太平洋地區共10個國家。其中，將近95%的族群生活在亞馬遜雨林地區，光是巴西境內就有124個。亞馬遜是全球面積最大的熱帶雨林，也是許多原住民族世代居住的家園。然而，隨著非法開發活動持續擴張，這些選擇遠離現代社會的族群，正面臨愈來愈大的生存威脅。此次阿瓦族人罕見走出雨林、主動索取食物，雖然引起外界高度關注，但保育團體更擔心，這可能反映他們原有的生活環境已受到嚴重擠壓。