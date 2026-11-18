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115年九合一選舉與全國性公投第22案將在11月28日（星期六）同步登場。台中市政府與台中市選委會宣布選務整備就緒，今年全市共設置1980處投開票所，比上次立委選舉多了78處，並動員超過3萬名工作人員。過去常引發討論的「空地全棚架投票所」，今年也確定走入歷史，改以室內空間為優先。台中市民政局長吳世瑋表示，這次選舉規模龐大，將選出市長、65名市議員、和平區長、區民代表11名及625名里長，加上公投同時進行，市府已跨局處整合警消、交通、環保等單位支援。針對往年空地搭棚架引起的疑慮，今年全面調整為優先使用實體建築物的室內空間，原則上不再採全棚架設置，僅少數地區因交通考量借用民宅或私人場所，讓市民投票更安全舒適。值得一提的是，為避免「僅1人投票導致投給誰被猜出」的狀況，今年配合中央新制保障原住民秘密投票權。台中市共有48名原住民選舉人需要分赴兩處投票所投票，區公所已製發「第二張投票通知單」，並在11月10日至22日以雙掛號寄出通知，里幹事也會親自提醒。民政局提醒，選舉公報與投票通知單最晚將在11月25日前送到各家戶。11月28日投票時間從上午8點到下午4點，當天採「領、領、投」流程，出門前別忘了帶齊身分證、印章與投票通知單。