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嘉義市長候選人張啓楷近日被民眾拍下在嘉義街頭隨地便溺的畫面，引發社會關注，他事後也向社會道歉。對此，民進黨立委王世堅今（18）日受訪時笑稱，「我們男人沒有那麼脆弱啦！男人都收放自如！」不過，若是忍不住，還有成人紙尿布。民進黨下午舉行中常會，媒體會前詢問王世堅，您選舉很久了，能否教張啓楷如何解決內急問題？王世堅笑稱，「我們男人沒有那麼脆弱啦！男人都收放自如！」他說，再怎麼樣急，他覺得都是可以忍的，若忍不住，要長時間的掃街、拜票，還有成人紙尿布可以用。此外，傳出台北市長蔣萬安有意與民眾黨前主席柯文哲一同造勢，但柯還未答應。王世堅則說，柯文哲永遠讓人猜不透、不是那麼好搞定的；他認為，蔣萬安的如意算盤可能打得太快、打得太容易，即便柯文哲現在再怎麼需要去跟國民黨站一起、依附國民黨，還是會表現出很硬的一面。王世堅提到，柯文哲很有自己的看法，也是心思不定，很難讓人去捉摸的，過去在議會的時候，他們純粹就台北市政跟政策預算在跟柯探討時，都經常覺得其「捉摸不定」，同樣的，在政治上、在選舉上，也會是這樣，而這也是柯的一個策略，可能覺得搞得越神秘、越捉摸不定，所談的政治的價碼可能更高。