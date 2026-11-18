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選戰倒數10天，台北市長蔣萬安競選總幹事羅智強今（18）日表示，民進黨台北市長候選人沈伯洋背叛環保、擁抱光電的鐵證在此。為了保護環境，堵住漏洞，國民黨和民眾黨在去年修正《環境影響評估法》等三法，修法明文規定，水面型光電設置或累積設置面積達 5 公頃，或裝置容量達 1 萬瓩（10 MW），就須辦理環評，但民進黨縣市長候選人沈伯洋、蘇巧慧、何欣純、賴瑞隆、陳亭妃、劉建國、陳素月、王美惠、蔡易餘、陳瑩10人投下反對票，就是台灣大地、水庫、環保的叛徒。羅智強說，民進黨為了光電，逢山挖山、遇田毀田、樹擋砍樹，到處蓋光電，民進黨鑽法律漏洞，跳過環評，踐踏台灣大地，大發環境國難財，為光電業者開路，以烏山頭水庫為例，民進黨政府跳過環境影響評估的藉口是「案址未位於重要濕地」。羅智強說，民進黨破壞環境，國民黨保護環境！這就是鐵的記錄。只可惜法律不溯及既往，因為法律是在去年通過的，所以，沒有辦法保護烏山頭水庫，不受民進黨圖利光電業者的黑手染指。羅智強續道，什麼2022年到2024年，連續三年，民進黨執政下的經濟部，都來函詢問翡翠水庫可不可以設光電板，去年開始就不問了嗎？因為台北市政府連續三年SAY NO、蔣萬安去年在議會公開表態，絕對不准在翡翠水庫設光電板、因為依去年通過的《環評法》等三法，超過5公頃面積、或者裝置容量達 1 萬瓩以上的水面型光電，這些水面型光電，必須通過環評。羅智強續道，民進黨立法院黨團事後痛批這項保護環境的修法「法規失去彈性，妨礙綠電供給」。賴瑞隆更公然為光電業者護航，痛批環評修法水面型光電要環評是「限縮台灣綠電產業的發展，反而對台不利」，還要求經濟部再提修法版本，推翻在野黨通過的法律，而經濟部長龔明鑫也當場同意再提修法版本。羅智強說，民進黨眾立委們，赤裸裸地把自己活成了「光電門神」、「環保殺手」。更提出3個預言，如果民進黨國會再次恢復多數，民進黨的「賴瑞隆們」就會刪除環評法中面積達5公頃的水面型光電要環評的法律，為光電業者剷除路障、如果沈伯洋當選台北市長，經濟部會再度發函台北市政府，「盤點」翡翠水庫設光電板、然後，沈伯洋會說「尊重經濟部的意見」。翡翠水庫就會和烏山頭水庫一樣，鋪上光電板。羅智強強調，沒有蔣萬安的拒絕，翡翠水庫根本等不到去年環評法修法，就已經和烏山頭水庫一樣，鋪上光電板了。大家還相信，若在環評法修法時背叛環保的沈伯洋，當上台北市長不會出賣翡翠水庫、出賣大台北的水給光電業者嗎？