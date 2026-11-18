南台灣民眾終於等到小港機場直飛東京羽田的航班！台灣虎航宣布，將於2027年2月1日至14日推出高雄直飛東京羽田包機航班，每日飛航一班。而易飛旅遊（易飛網）宣告，與虎航取得獨家包機銷售機位，並規劃多款特色團體及套裝自由行商品，涵蓋富士山迎曙光、藏王樹冰、早春賞櫻及東京機加酒等選擇。全系列商品將於11月20日正式開賣，團體行程3萬3900元起、套裝自由行（機加酒）只要1萬9900元起。
易飛旅遊表示，過往高雄僅有直飛東京成田機場的航班，若希望由羽田機場進出，則多須北上到桃園機場或是松山機場搭機。相較於成田機場，羽田機場距離東京市區更近，前往東京車站、品川等主要交通樞紐相當便利。此次台灣虎航首度推出高雄直飛羽田航班，提升南部人赴日旅遊的便利性。
此次易飛旅遊看好春節出遊商機，獨家取得虎航包機銷售機位，推出一系列從關東延伸至日本冬季特色景點的旅遊行程，還有機加酒套裝自由行將於11月20日於實體與官網開賣。團體包含有「富士曙光戲雪雙溫泉6日」，售價3萬3900元起，安排富士山迎曙光體驗，有機會邂逅冬季限定、山體被染成粉紅色的「紅富士」絕景，並結合草莓採摘吃到飽、冬季樂園戲雪等；另還有「夢幻藏王冬戲雪溫泉6日」，4萬900元起；「浪漫早春雙櫻梅溫泉6日」3萬7900元起。
自由行優惠方案多元 機加酒19900元起
自由行方面，也與台灣虎航合作推出「虎加酒tigertel」銷售平台，供旅客自由選購航班與住宿，易飛旅遊也針對此次航班推出多款機加酒套裝自由行商品。「東京人氣精選飯店」1萬9900元起含稅，可選擇入住淺草或浜松町特色漫畫風飯店；「東京VF系列飯店」2萬2900元起含稅，入住上野御徒町或茅場町VF飯店，此兩款商品皆搭配高雄直飛羽田航班，包含20公斤託運行李及機上餐，另贈上網卡與地鐵券。
因應紅眼班機 規劃多樣套票優惠
易飛旅遊之外，虎航官網上也有多樣化集合機票的套票產品，包含「市區景點暢遊套票」，內容含有京急線往返＋東京地鐵24小時無限搭乘券，含稅價1萬3499元起。
另外，因為此次虎航開航的高雄-羽田航線去回都是「紅眼班機」，因此官網也規劃了幾個凌晨就出發玩景點，或是深夜到溫泉的配套優惠產品，像是「平和島天然溫泉套票」，包含溫泉入場、深夜費、單程接駁，含稅價1萬4499元起；或者「富士山曙光一日遊套票」1萬5299元起，抵達羽田機場後直接接送到富士山周邊知名景點大石公園、御殿場OUTLET等處，傍晚再回東京新宿市區，規劃相當完整且貼心。
「高雄小港－東京羽田」春節包機航班時間一覽：
◾️高雄飛羽田（IT-8266）：22:25 起飛 / 03:00+1 抵達
◾️羽田飛高雄（IT-8267）：04:00 起飛 / 07:30 抵達
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自由行方面，也與台灣虎航合作推出「虎加酒tigertel」銷售平台，供旅客自由選購航班與住宿，易飛旅遊也針對此次航班推出多款機加酒套裝自由行商品。「東京人氣精選飯店」1萬9900元起含稅，可選擇入住淺草或浜松町特色漫畫風飯店；「東京VF系列飯店」2萬2900元起含稅，入住上野御徒町或茅場町VF飯店，此兩款商品皆搭配高雄直飛羽田航班，包含20公斤託運行李及機上餐，另贈上網卡與地鐵券。
因應紅眼班機 規劃多樣套票優惠
易飛旅遊之外，虎航官網上也有多樣化集合機票的套票產品，包含「市區景點暢遊套票」，內容含有京急線往返＋東京地鐵24小時無限搭乘券，含稅價1萬3499元起。
另外，因為此次虎航開航的高雄-羽田航線去回都是「紅眼班機」，因此官網也規劃了幾個凌晨就出發玩景點，或是深夜到溫泉的配套優惠產品，像是「平和島天然溫泉套票」，包含溫泉入場、深夜費、單程接駁，含稅價1萬4499元起；或者「富士山曙光一日遊套票」1萬5299元起，抵達羽田機場後直接接送到富士山周邊知名景點大石公園、御殿場OUTLET等處，傍晚再回東京新宿市區，規劃相當完整且貼心。
◾️高雄飛羽田（IT-8266）：22:25 起飛 / 03:00+1 抵達
◾️羽田飛高雄（IT-8267）：04:00 起飛 / 07:30 抵達