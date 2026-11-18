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黃仁勳想重回輝達（NVIDIA）的希望恐怕越來越渺茫！繼董事長瓊斯（Harvey Jones）在財報電話會議上拒絕讓黃仁勳回任後，輝達代理執行長克瑞斯（Colette Kress）17 日接受美國財經媒體 CNBC 專訪時再度表態：董事會已經決定，不會讓黃仁勳復職。克瑞斯是在輝達公布第三季財報後，登上 CNBC 知名主持人克瑞默（Jim Cramer）的節目《Mad Money》。這也是黃仁勳上週辭職以來，輝達經營團隊首度接受媒體專訪。克瑞斯強調，離職是黃仁勳自己的決定，董事會隨後接受了他的辭呈，並已決定不讓他回任。克瑞默隨即追問，就算不能當執行長，能不能讓黃仁勳以首席技術專家或品牌大使等其他身分回到公司？據外媒報導，克瑞斯同樣沒有鬆口。她表示，公司接下來會專注發展業務，為員工、客戶和股東負責。對於外界擔心黃仁勳離開會引發人才出走、客戶流失，克瑞斯也出面滅火。她表示，大客戶仍然對輝達有信心，員工也一向對公司忠誠，不會因為這次風波而離開。不過，事情似乎還沒完全定案。美國新聞網站 Semafor 引述匿名消息人士報導，輝達董事會內部其實有一派人馬，正在推動讓黃仁勳回來。黃仁勳近日也和多位科技業高層會面，並至少和一名董事談過回任的可能。此外，投資公司 Strive 執行長柯爾（Matt Cole）也提議讓黃仁勳復職，並撤換反對他回任的董事。在人事風暴之外，輝達這次交出的成績單依舊亮眼。第三季營收達 1158 億美元，年增 103%，再創新高；公司也將明年度的成長預估從 70% 上修到約 75%。不過，輝達在中國的業務踩了煞車。上季在中國售出 24 億美元獲准出口的 Hopper 晶片，但目前已停止出貨；第四季財測也假設中國資料中心運算營收為零。值得注意的是，以「大賣空」聞名的投資人貝瑞（Michael Burry）也在社群平台 X 上，附和一則質疑輝達延遲申報 10-Q 季報的貼文，讓市場對輝達的關注又多了一層。輝達董事會目前已委託獵才公司海德思哲（Heidrick & Struggles）物色新任執行長，內外部人選都在考慮之列。黃仁勳也將在 12 月 1 日出席美國眾議院三個委員會的閉門約談，說明輝達對中國的晶片銷售是否危及美國國安。這場「後黃仁勳時代」的權力角力，後續發展仍值得密切關注。