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▲台灣房屋統計2026年豪宅法拍案例，包含天母富邦、首泰信義、國家一號院等五筆指標社區。（圖／台灣房屋提供）

台股近期劇烈震盪，讓不少散戶觀望不敢進場，甚至知名分析師郭哲榮喊出籌資2億元逢低買進0050！而在股房資金角力下，台灣房屋統計實價登錄發現，士林「天母富邦」3樓戶今年1月以8,579萬元法拍取得，僅7個月便以1億元轉手大賺近1,500萬元，專家也揭露法拍搶便宜時機與3大風險。台股劇烈洗刷讓高資產族重新審視資金配置。台灣房屋趨勢中心統計，士林屋齡 19 年豪宅「天母富邦」3 樓戶，今年 1 月才由資產公司以 8,579 萬元、單價 86.1 萬元法拍取得，8 月便以 1 億元、單價 101.7 萬元轉手，持有 7 個月帳面大賺 1,421 萬元。今年還有多筆豪宅法拍，如大安「首泰信義」28 樓戶 6 月以 16,308.9 萬元拍定、單價 170 萬元，較近期 200 萬元行情便宜約 30 萬元；林口「國家一號院」24 樓戶 9 月以 3,488 萬元、單價 35.8 萬元拍出，亦低於市價 4 字頭。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，Q1 貸款違約率僅 0.08%，豪宅法拍多屬個案財務調度，一拍多貼近市價，等到二拍或三拍價差擴大更適合撿便宜。第一建經研究中心副理張菱育提醒法拍三大風險：一、投標前須自備 2 至 3 成保證金，棄標將沒收；二、尾款須於 7 日內繳清，未先辦銀行預審恐面臨違約；三、現狀拍賣無法看屋，須自負瑕疵風險。投標前務必將稅費、欠繳管理費及 10% 至 15% 裝修費計入總成本，確認低於市價再出手。