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台灣虎航跟故宮博物院跨界合作，把10件國寶變為機身設計、打造「國寶出遊去」的聯名彩繪機。彩繪機將在明（19）日啟航，首航航班為IT240由桃園飛往福岡，首航旅客可獲得限定聯名購物袋乙份，其他旅客只要有台灣虎航登機證在明年底前都可以享臨櫃買故宮南、北院門票9折。台灣虎航董事長黃世惠、總經理邱彰信及國立故宮博物院副院長黃永泰今（18）日前往臺灣飛機維修公司機棚視察已完工的彩繪機。明日首航地點帶有傳承兩地12年前的文化交流與深厚情意，2014年10月故宮在福岡縣太宰府市的日本九州國立博物館，舉辦「神品至寶」特展，為我國故宮文物首度赴日本展出，也是第一次借展亞洲國家。本次聯名彩繪機機身視覺以《富春山居圖》的山稜線為底蘊，集結故宮人氣三寶「翠玉白菜」、「肉形石」、「毛公鼎」，以及「雕橄欖核舟」、「玉龍」、「玉貓」、「青花穿蓮龍紋天球瓶」、「鬥彩雞缸杯」與古代神獸「玉辟邪」等10大珍貴典藏。歡迎廣大航迷共同捕捉最具代表性的「空中名片」翱翔天際的畫面！台灣虎航與故宮也攜手推出一系列精緻周邊商品，包含萬眾矚目的「台灣虎航X故宮聯名彩繪模型飛機（1:150）」、融合故宮古畫與虎將俏皮視覺的「飛虎將眼罩」，以及實用的化妝包、手機袋與撲克牌等旅行配件。