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前中信兄弟投手徐基麟傳出前往中國廈門參與兒童棒球教學，引發球迷質疑。若他未來返台，還能不能開設棒球課或進入校園執教？從現行規定來看，酒駕紀錄並不等於被全面禁止從事所有棒球教學，但私人課程、學校教練及持證教練適用的規範不同，不能一概而論。如果只是受聘於民間棒球教室、私人訓練機構，或以個人名義提供技術指導，目前沒有一條全國性法規規定「曾酒駕者一律不得教球」。因此，徐基麟在法律上並未被全面禁止回台從事私人棒球教學。不過，能夠教球不代表任何場地都必須接受。訓練機構、場館及家長仍可依契約、內部規範與兒少安全考量，決定是否聘用或讓孩子接受其指導。若教室涉及特定運動場館或兒少機構，也須遵守各自的營業及人員管理規定。若要取得棒球協會核發的正式教練證，情況就不同。依《特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法》，申請者須提出近期警察刑事紀錄證明；曾犯故意傷害罪、殺人、性侵害、毒品等特定犯罪者，可能終身不得參加教練資格檢定。徐基麟2020年持球棒毆打3名學弟，但因被害人未提出傷害告訴，法院最後是依《社會秩序維護法》的「加暴行於人」裁罰6000元，並非以刑法傷害罪判刑。因此，不能直接斷言他已符合「犯傷害罪而終身不得考教練證」的條件。不過，相關辦法也保留審查空間。若特定體育團體調查後，認定申請者有重大違法、不當管教或其他不適任情事，仍可能不受理、暫停或撤銷其教練資格。最終是否能取得教練證，須由棒球協會依完整資料正式審查，不能只用酒駕一案作為判斷。如果徐基麟想擔任各級學校編制內的專任運動教練，必須先取得專任運動教練證，並接受學歷、經歷及消極資格審查，並非僅憑職棒資歷即可受聘。即使只是學校球隊、社團或家長會聘請的外聘教練，也不能跳過查核。學校在進用前，必須至「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」確認資格，簽訂正式契約，受聘後還須定期查詢；若有暴力、不當管教或其他影響學生安全的紀錄，校方可拒絕聘用。因此，徐基麟回台私人教球，在法律上並非完全不可能；但只要牽涉到正式教練證、進校園，或代表球隊打協會賽事，就得跨過更嚴格的資格審查與不適任查核。