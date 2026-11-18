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《GTA 6》延期股價就跌！宣布開放預購又大漲近5%

▲Take-Two Interactive 是《GTA 6》開發商 Rockstar Games 的母公司，旗下擁有《俠盜獵車手》、《碧血狂殺》、《NBA 2K》等知名遊戲系列，股票代號為「TTWO」。（圖／翻攝自Take-Two Interactive）

▲Rockstar Games 於今年6月18日宣布《GTA 6》將在6月25日開放預購，消息曝光當天，母公司 Take-Two 股價大漲4.93%，收在239.28美元。（圖／翻攝自Rockstar Games）

《GTA 6》母公司股價曾暴跌3成！11月又反彈近2成

▲《GTA 6》母公司 Take-Two 股價大起大落，今年7月一度創下高點，10月底又明顯回落，隨著遊戲上市日期逼近，股價持續受到市場關注。（圖／翻攝自Yahoo Finance）

《GTA 6》11月19日上市！華爾街緊盯首日銷量

全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（GTA 6）即將於11月19日正式上市，沒想到遊戲還沒開賣，開發商 Rockstar Games 的母公司 Take-Two Interactive（NASDAQ：TTWO）股價就已經坐一趟雲霄飛車！從宣布延期後股價大跌，到開放預購消息帶動單日上漲近5%，今年7月更一度衝上265.94美元高點，10月底卻跌至183.86美元，高低價相差超過3成。11月初股價雖然隨著預購強勢反彈，上市前夕卻再度急轉直下，短短兩個交易日重挫10.49%，截至11月17日收盤跌至203.93美元，讓外界更加關注《GTA 6》正式上市後的市場反應。Take-Two Interactive 是美國知名遊戲發行商，旗下擁有 Rockstar Games、2K 等遊戲品牌，代表作品包括《俠盜獵車手》、《碧血狂殺》、《NBA 2K》及《邊緣禁地》等系列，股票在美國那斯達克交易所上市，代號為「TTWO」。由於《GTA 6》被視為影響公司未來營收的重要作品，遊戲開發進度也成為投資市場關注焦點。2025年11月6日，Rockstar 宣布《GTA 6》再度延期，從原定2026年5月26日延後至11月19日，消息曝光後，Take-Two 股價在隔天明顯下挫。根據路透社報導，當時跌幅約6%，反映市場對遊戲延後上市的擔憂。不過，隨著遊戲上市進度逐漸明朗，股價又出現反彈。2026年6月18日，Rockstar 宣布《GTA 6》將於6月25日開放預購，Take-Two 當天股價大漲4.93%，收在239.28美元，成交量超過724萬股。到了6月25日預購當天，股價也上漲1.25%，收在238.72美元。根據美股歷史交易資料，Take-Two 今年7月7日盤中一度衝上265.94美元，創下52週高點。然而股價隨後震盪走低，10月30日盤中最低跌至183.86美元，短短不到4個月，高低價落差達30.9%。不過，隨著《GTA 6》上市日期逼近，股價又迎來一波反彈。從10月30日收盤190.17美元，一路回升至11月13日的227.82美元，短短兩週上漲19.8%，再度呈現強勁走勢。其中，11月9日Take-Two公布最新財報，執行長 Strauss Zelnick 透露，《GTA 6》的預購需求超乎公司最初預期，並重申11月19日上市計畫。消息帶動股價在11月10日大漲8.31%，收在224.64美元，成交量更超過844萬股。《GTA 6》預定11月19日登上 PlayStation 5 及 Xbox Series X／S，標準版定價79.99美元（約新台幣2,636元），距離前作《GTA 5》於2013年推出，已相隔13年。根據 Take-Two 最新財報，公司維持2027財年全年淨預訂額80億至82億美元的預測，顯示管理層仍對《GTA 6》上市後的營運表現抱有高度期待。從延期後股價下跌、預購公告後大漲，到11月上市前夕再度重挫，Take-Two 過去一年的股價走勢猶如雲霄飛車。隨著《GTA 6》即將正式開賣，接下來首日銷售、玩家評價及公司股價是否止跌回升，都將成為外界關注的焦點。