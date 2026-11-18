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徐巧芯批偷換概念：設環評門檻怎會是放寬？

質疑去年嫌太嚴、今年嫌不夠嚴

翡翠水庫光電板爭議持續延燒，國民黨立委羅智強今（18）日質疑，民進黨台北市長候選人沈伯洋去年曾對加嚴光電環評的「光電三法」投下反對票。沈伯洋隨後受訪反擊，國民黨修法規定水庫光電達一定規模須環評，豈不代表通過環評就能設置，反酸藍營打臉蔣萬安，「我覺得場面十分溫馨」。對此，國民黨立委徐巧芯痛批，沈伯洋把「偷換概念、指鹿為馬」發揮到極致，更列出3大荒謬，質疑他去年反對加嚴環評，如今卻主張水庫不能設光電板。徐巧芯今發文指出，2025年11月14日，立法院三讀通過《環境影響評估法》、《發展觀光條例》及《地質法》修正案，將水面型光電設置面積達5公頃、或裝置容量達1萬瓩以上納入環評，山坡地光電也適用相同門檻，一般地面型則以40公頃或4萬瓩為標準。她批評，修法前一般水庫設置光電板原則上無須環評，在野黨增加審查門檻，沈伯洋卻將「加嚴把關」解讀成「放寬開放」，質疑「難道以前完全不用環評比較好？」徐巧芯接著質疑，民進黨去年反對修法時，曾批評加嚴環評恐阻礙綠能發展，如今沈伯洋卻強調水庫全面禁止設置光電，讓她反問「昨是今非到底騙誰！」她也指出，翡翠水庫在柯文哲、蔣萬安市府任內均未設置光電板，認為沈伯洋不應拿翡翠水庫個案，混淆全國水庫光電環評規範，卻不提自己去年投下的反對票。徐巧芯最後強調，翡翠水庫攸關大台北超過600萬人的民生用水，並質疑，「如果讓一個去年投票反對水庫環評、今年被抓包還敢用話術硬拗的沈伯洋當選台北市長，大台北人的飲用水安全，真的能放心交給他嗎？」