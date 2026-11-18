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輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情風波下台後，家族在公司內部的影響力也被攤在陽光下檢視。美國《紐約時報》與《華爾街日報》接連披露，黃仁勳 35 歲的女兒黃敏珊（Madison Huang）在輝達權力極大，作風強勢、脾氣火爆，不但曾當眾痛罵資深高層，還傳出把主管罵到恐慌發作，過去 3 年已有十多名重要主管因不願和她共事而離開。黃敏珊並非科技背景出身，曾接受廚師與侍酒師訓練，也在精品集團 LVMH 做過行銷。她 2020 年以暑期實習生身分加入輝達，短短約 6 年就一路升遷，目前正式職稱是「實體人工智慧產品行銷資深總監」。不過據 10 多名現任及前任員工透露，她實際上扮演的是黃仁勳的「幕僚長」，不僅定期出席高層季度會議、向董事會簡報，還主導輝達的品牌與公關策略，對許多資歷比她深的主管都有相當影響力。員工爆料，黃敏珊多次在會議上失控。今年 2 月，黃仁勳臨時取消印度新德里的演講，改派長年左右手、全球銷售副總裁普里（Jay Puri）代打。因活動安排還沒敲定，黃敏珊在電話會議中大發雷霆，連普里也被罵。最後普里打斷她，表示只要她別再咆哮，他就能回答問題。不到半年後，普里便卸下副總裁職務，轉任資深顧問。今年 3 月輝達開發者大會（GTC）前夕，被譽為 CUDA 之父的副總裁巴克（Ian Buck）也沒能倖免。巴克原本沒準備記者會簡報、打算即興發揮，黃敏珊當著公關團隊的面把他痛罵一頓。更誇張的是，去年底一場行銷團隊會議上，黃敏珊的怒火甚至讓一名主管當場恐慌發作，被迫退出電話會議。據了解，由於投訴她的員工太多，輝達人資部門曾要求她連續數個月、每週上管理輔導課。員工還稱她會用「死人臉」形容挨罵後面無表情的同事，用「金魚」形容記不住事情的員工。員工也透露，黃仁勳本人其實很清楚女兒的作風，有時甚至會威脅員工，要讓暴怒的黃敏珊來處理，讓大家知道要怕她。由於黃敏珊能直接和父親溝通，許多資深主管即使不同意她的意見，也不敢輕易反對。曾與黃家共事的人更形容，黃仁勳和子女在輝達受到的待遇就像「王室」。黃敏珊的丈夫、前滑雪選手卡普雷茲（Nico Caprez）2024 年加入輝達，今年 1 月就升任副總裁。前高層透露，夫妻倆有時會批評資歷比他們深的主管，並利用和黃仁勳的親近關係取得優勢。相較之下，黃仁勳的兒子黃勝斌（Spencer Huang）低調許多。他曾在台北經營調酒酒吧多年，2022 年才正式加入輝達，目前擔任機器人產品線經理。熟悉他的人表示，黃勝斌通常專注在自己的業務，不太介入公司公關或高層事務，一些高階主管甚至從沒和他在工作上接觸過。不過據報導，就連他也曾被妹妹當眾斥責。不過，也有同事替黃敏珊說話，認為她作風強勢是為了推動公司使命，在輝達這種快節奏的扁平組織裡，把事情做完比其他考量更重要，並把她比喻為要求很高的主廚或教練。隨著黃仁勳卸任，黃家三名成員仍留在輝達。外媒分析，代理執行長克瑞斯（Colette Kress）接下來必須盡快釐清黃敏珊還能掌握多少權力，以及如何處理黃家成員的去留，這將是她接掌輝達後的一大考驗。