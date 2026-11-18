九合一大選倒數10天，藝人的一舉一動也充滿政治味，狄鶯昨（17）日和前交通部長葉匡時聚餐，她以下衣失蹤造型大露鉛筆腿，並與葉匡時比出數字5的手勢，引來上千名網友留言喊「五告讚」。
同框前交長葉匡時 狄鶯露美腿比數字5
昨天晚上，葉匡時在臉書發文，透露和好友狄鶯餐敘，隨文附上一張合照，只見狄鶯穿彩色連帽外套搭配熱褲，秀出一雙不科學纖腿，與葉匡時一起對鏡頭比出「5」的手勢，配文寫下「五告讚」，並附上3個打氣的手臂符號，讓人聯想公開力挺台北市長候選人蔣萬安。
貼文一發出，大批網友湧入熱議，「謝謝有你們站出來相挺」、「有智慧的人」、「一起加油」，也有許多人訝異兩人有私交，「美女與教授」、「這什麼組合」、「先向老婆報備」。
不只狄鶯 已有多名藝人表態挺蔣萬安
除了狄鶯，目前已經表態支持蔣萬安的藝人還有知名主持人兼演員李明依、有「最美貂蟬」美名的影星鄧美芳、資深玉女歌手吳雪芬、資深演員張永正，以及曾經參演《新白娘子傳奇》的女星李倩，李倩公開稱讚蔣萬安做事穩重、面面俱到、盡責，表態力挺並祝福他高票當選。
資料來源：葉匡時臉書
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昨天晚上，葉匡時在臉書發文，透露和好友狄鶯餐敘，隨文附上一張合照，只見狄鶯穿彩色連帽外套搭配熱褲，秀出一雙不科學纖腿，與葉匡時一起對鏡頭比出「5」的手勢，配文寫下「五告讚」，並附上3個打氣的手臂符號，讓人聯想公開力挺台北市長候選人蔣萬安。
貼文一發出，大批網友湧入熱議，「謝謝有你們站出來相挺」、「有智慧的人」、「一起加油」，也有許多人訝異兩人有私交，「美女與教授」、「這什麼組合」、「先向老婆報備」。
除了狄鶯，目前已經表態支持蔣萬安的藝人還有知名主持人兼演員李明依、有「最美貂蟬」美名的影星鄧美芳、資深玉女歌手吳雪芬、資深演員張永正，以及曾經參演《新白娘子傳奇》的女星李倩，李倩公開稱讚蔣萬安做事穩重、面面俱到、盡責，表態力挺並祝福他高票當選。
資料來源：葉匡時臉書