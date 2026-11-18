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紫色大耳兔奪86萬票 獲逾半數民眾支持

曾被嫌「不像兔子」 意外靠醜萌魅力逆襲

設計師感謝支持 希望角色與民眾一起成長

Suica企鵝2027年3月底退休 新角色4月正式上任

新角色還沒名字！即日起開放全民命名

陪伴日本旅客長達25年的「Suica企鵝」即將退休，接班角色正式揭曉！日本JR東日本18日適逢Suica推出25週年，宣布由一隻擁有紫色身體、巨大耳朵的兔子，接替Suica企鵝成為新任形象代言角色。這隻造型獨特的兔子，在3組候選角色中獲得超過86萬票、得票率51.7%，成功脫穎而出。雖然角色最初曝光時，曾被日本網友吐槽「有點詭異」、「根本不像兔子」，卻意外憑藉「醜萌」魅力累積人氣，最終贏得票選，預計2027年4月1日正式上任。綜合TBS NEWS等日本媒體報導，JR東日本18日下午正式公布Suica新任形象角色的設計，確定由先前公開的「B方案」紫色兔子勝出。JR東日本指出，今年9月舉行的網路票選共吸引166萬4399票，其中紫色兔子獲得86萬152票，得票率達51.7%，超過其他兩組候選角色。這隻兔子最大的特色，就是紫色的身體與一對格外醒目的大耳朵。設計理念是透過長耳朵「傾聽周遭的聲音」，並以兔子跳躍的姿態，象徵Suica與人們一起邁向未來。至於為何選擇紫色？JR東日本解釋，這是結合象徵安心、順暢的藍色，以及代表興奮、感動的紅色，希望呈現Suica未來不斷進化的可能性。值得注意的是，紫色兔子並非一開始就受到日本網友一致好評。今年9月候選角色公開後，部分網友曾批評B方案「有點詭異」、「看不出來是兔子」，甚至有人認為外型更像鼴鼠。不過，隨著角色在社群平台曝光，越來越多網友開始創作相關粉絲插畫，讓這隻紫色兔子逐漸累積人氣。它獨特的外型也被形容為「キモかわいい」，也就是日文所說的「醜萌」、「怪可愛」，成為討論焦點。如今票選結果出爐，日本社群平台X上也出現不少驚訝反應，有網友直呼「真的假的」、「太有趣了」，顯示這隻紫色兔子的當選仍讓部分民眾感到意外。另外兩組落選角色也各有特色。A方案是一隻橘色松鼠，從頭部延伸至尾巴的線條取材自鐵道，整體造型較為親切，被認為容易獲得大眾喜愛；C方案則是帶著小包包的橘色角色，包包裡裝著一隻小鼴鼠，設計概念是帶領原本只認識地下世界的鼴鼠，看見外面不同的風景，象徵出門旅行的期待感。此次獲選的紫色兔子，由日本創作者世戶弘明（世戸ヒロアキ）設計。他在獲選後表示，從投票階段開始，就收到許多民眾的回應，讓他既驚訝又開心。世戶弘明指出，自己將Suica未來發展的可能性，以及JR東日本希望傳達的理念，融入角色的色彩、造型與動作中。他也特別考量角色在不同場景中的辨識度，希望即使出現在各式各樣的環境裡，仍能展現鮮明的存在感。對於社群平台上陸續出現粉絲創作，他表示相當開心，認為這代表設計理念正逐漸傳達給大眾。他期待未來這隻角色不只屬於設計者，也能透過民眾的參與持續成長，成為受到更多人喜愛的存在。Suica自2001年推出以來，便由「Suica企鵝」擔任形象角色，陪伴日本民眾搭乘電車、購物及日常消費，至今已有25年歷史。JR東日本先前宣布，Suica企鵝將於2027年3月31日正式「畢業」，並由新角色在隔天4月1日接棒。這次更換形象角色，也是JR東日本推動「Suica Renaissance」計畫的一環。JR東日本希望未來的Suica不再只是搭車及小額支付的工具，而是進一步成為連結旅客、地方社區及日常生活的服務平台。為此，JR東日本於今年2月成立選考委員會，由知名放送作家小山薰堂擔任主席，並邀請聲優津田健次郎、設計師篠原友惠等不同領域人士參與。委員會從近20組初步設計中選出3組候選角色，於9月8日至23日開放民眾網路投票，最終決定由紫色兔子接棒。雖然新角色外型已經確定，但目前尚未正式命名。JR東日本宣布，從11月18日起至12月15日，將公開募集新角色的暱稱，邀請一般民眾共同參與。預計2027年1月由選考委員會進行審查，並在同年3月31日舉行的Suica企鵝交接儀式上，正式公布新角色名稱。選考委員會主席小山薰堂表示，雖然新角色已經誕生，但真正的故事才正要開始。他期待民眾一起參與角色命名、個性塑造及未來發展，讓這隻紫色兔子逐漸成為陪伴人們日常生活的重要存在。