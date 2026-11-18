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誰是頭號受害者？張啓楷緊握季麟連、再牽陳鎮湘

選戰倒數之際，民眾黨嘉義市長候選人張啓楷遭爆當街「棒流」，事件持續延燒，不僅引發外界質疑觀感不佳，台灣青年民主協會理事張育萌更進一步揪出，當天與張啓楷握手的「頭號受害者」，讓他忍不住酸問：「失聯黨員可以這樣用握手來懲罰老前輩嗎？」根據《鏡週刊》報導，張啓楷今年4月19日在嘉義市西區經國新城人行道上隨地便溺，引發爭議。巧合的是，當天下午他也出席國民黨副主席季麟連舉辦的座談會，相關畫面曝光後，讓這起事件再添話題。張育萌指出，張啓楷當天中午先出席「嘉義市眷村文化發展協會」會員大會，結束後再前往經國新城、精忠新城參加季麟連號召的「黃復興團結座談會」。由於季麟連當天兩場活動都在場，還曾緊緊握著張啓楷的手，並喊出「大家都是一家人」，呼籲軍系支持張啓楷。張育萌進一步比對活動照片，發現張啓楷在眷村文化發展協會會員大會上，還特地與退役將領陳鎮湘握手。他提到，陳鎮湘正是上週出席兩岸和平倡議大會、坐在第一排，並公開喊出「台灣人就是中國人」的退役將領，當時相關人士還提出「兩岸貨幣統一」等主張。張育萌也點出，張啓楷當時為了爭取選票，甚至自稱是「國民黨的失聯黨員」，並表示未來考慮恢復國民黨籍，這讓他聽了忍不住反問：「失聯黨員可以這樣用握手來懲罰老前輩嗎？」語氣頗有嘲諷意味。對於當街便溺爭議，張啓楷稍早透過影片公開認錯，坦言「這件事是我做的不對」。他解釋，當天行程一個接著一個，加上自己身體不適，卻一直找不到廁所，才會發生這樣的事情。不過，張啓楷也強調，無論有什麼理由，身為公眾人物，也是希望為嘉義市民服務的候選人，理應以身作則，並向嘉義市民鞠躬致歉。