勞保局發錢了！依官方最新補助行事曆，今（19）日撥付國民年金保險生育給付，符合新制資格每胎可領10萬元現金、雙胞胎20萬元，且5年內未申請將充公；緊接著明（20）日老農津貼接力發放，日前立法院更三讀通過將每月津貼調高至1萬5,000元，月底前共15筆款項狂拿到月底！
🟡十萬現金今日入帳，五年內未申請將直接充公
11 月第 3 批生育補助大紅包今日正式入帳！依勞動部勞工保險局行事曆公告，今（19）日撥付「國民年金保險生育給付」，適用對象為民國 115 年 1 月 1 日（含）以後分娩或早產之女性被保險人（含本國籍女性、外籍配偶及陸港澳配偶）。
配合政府「擴大生育補助方案」與「勞工生育補助要點」新制，符合資格者除原先法定 2 個月給付外，其餘差額全數由政府公帑補齊，直接拉高至每胎定額 10 萬元；若為雙胞胎則發給 20 萬元、三胞胎 30 萬元，依此類推。
民眾可透過勞保局 e 化服務系統線上申辦，或於新生兒出生登記時由戶政事務所跨機關通報，依《國民年金法》規定，請求權時效自生產次日起算 5 年內均可請領，逾期未辦理將直接充公。
🟡老農津貼明日入帳，立院三讀調高至15,000
緊接著明（20）日週五，由農業部委託勞保局辦理撥付的「老農津貼」與農民月退休儲金也將接力入帳。針對老農津貼最新修法進度，立法院已於 11 月 6 日三讀通過《老年農民福利津貼暫行條例》修正案，據立法院與國民黨立法院黨團公布之修法重點，本次調整包含三大方向（並追溯自今年 7 月 1 日生效）：
1. 每月津貼大幅調升：由原先每月 8,110 元提高至 1 萬 5,000 元，每月增加 6,890 元。
2. 放寬非農業所得門檻：個人非農業年所得排富標準，由原先未達 50 萬元放寬至 60 萬元。
3. 調高不動產價值門檻：名下土地及房屋價值合計排富標準，由原先 500 萬元大幅提高至 1,025 萬元，避免持有祖傳農地或自住老屋的老農遭排除。
🟡月底前15筆款項接力，勞保年金月底統一發
今日款項撥付後，11 月底前尚有 15 筆年金與補貼接力入帳，民眾可依勞保局官方行事曆刷存摺確認：
11 月 20 日（週五）：老農津貼、農民月退休儲金。
11 月 25 日（週三）：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付。
11 月 26 日（週四）：國民年金保險生育給付。
11 月 27 日（週五）：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發與續發案）。
11 月 30 日（週一）：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金。
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11 月第 3 批生育補助大紅包今日正式入帳！依勞動部勞工保險局行事曆公告，今（19）日撥付「國民年金保險生育給付」，適用對象為民國 115 年 1 月 1 日（含）以後分娩或早產之女性被保險人（含本國籍女性、外籍配偶及陸港澳配偶）。
配合政府「擴大生育補助方案」與「勞工生育補助要點」新制，符合資格者除原先法定 2 個月給付外，其餘差額全數由政府公帑補齊，直接拉高至每胎定額 10 萬元；若為雙胞胎則發給 20 萬元、三胞胎 30 萬元，依此類推。
民眾可透過勞保局 e 化服務系統線上申辦，或於新生兒出生登記時由戶政事務所跨機關通報，依《國民年金法》規定，請求權時效自生產次日起算 5 年內均可請領，逾期未辦理將直接充公。
緊接著明（20）日週五，由農業部委託勞保局辦理撥付的「老農津貼」與農民月退休儲金也將接力入帳。針對老農津貼最新修法進度，立法院已於 11 月 6 日三讀通過《老年農民福利津貼暫行條例》修正案，據立法院與國民黨立法院黨團公布之修法重點，本次調整包含三大方向（並追溯自今年 7 月 1 日生效）：
1. 每月津貼大幅調升：由原先每月 8,110 元提高至 1 萬 5,000 元，每月增加 6,890 元。
2. 放寬非農業所得門檻：個人非農業年所得排富標準，由原先未達 50 萬元放寬至 60 萬元。
3. 調高不動產價值門檻：名下土地及房屋價值合計排富標準，由原先 500 萬元大幅提高至 1,025 萬元，避免持有祖傳農地或自住老屋的老農遭排除。
今日款項撥付後，11 月底前尚有 15 筆年金與補貼接力入帳，民眾可依勞保局官方行事曆刷存摺確認：
11 月 20 日（週五）：老農津貼、農民月退休儲金。
11 月 25 日（週三）：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付。
11 月 26 日（週四）：國民年金保險生育給付。
11 月 27 日（週五）：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發與續發案）。
11 月 30 日（週一）：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金。