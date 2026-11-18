統一集團「星巴克買一送一」倒數兩天快喝！美式、那堤4款推薦菜單，一杯57.5元最便宜價格好划算，星禮程會員使用星送禮就能買到；《NOWNEWS今日新聞》再挖出兩大隱藏優惠，星冰樂、冷萃咖啡「單杯99元」買法分享。High Tea新光三越台北站前店週年慶優惠一次整理。
星巴克買一送一倒數2天！星冰樂、冷萃「單杯99元」隱藏優惠
2026最新「星巴克買一送一」、「星冰樂單杯99元」喝起來！根據星巴克官網，三大咖啡優惠一次整理：
◾️買一送一！
星巴克「暖冬心意 就用星送禮」優惠活動，即日起至11月19日連續4天，星禮程會員使用星送禮購買大杯那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵或巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，其中一杯星巴克招待！
《NOWNEWS》算好星巴克優惠價格：
1、大杯「那堤雙杯組」特價140元（原價280元）
2、大杯「美式咖啡雙杯組」特價115元（原價230元）
3、大杯「焦糖瑪奇朵雙杯組」特價160元（原價320元）
4、大杯「巧克力可可碎片星冰樂雙杯組」特價150元（原價300元）
提醒大家，本活動不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、預訂與行動預點服務，飲料雙杯組需一次兌換；僅限全額使用APP星送禮購買支付，活動期間不限購買次數。星星可累計；星送禮電子兌換憑證使用注意事項請依券面上說明為準；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
◾️星冰樂單杯99元！ foodomo星巴克限時優惠只到今天11月18日，指定飲品99元！
特大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」99元
大杯「巧克力可可碎片星冰樂」99元
大杯「冷萃咖啡」99元
提醒大家，詳細活動內容依foodomo APP公告為準；foodomo保有隨時修正、暫停或終止本活動之權利。
◾️星沁爽單杯99元！
星巴克表示，星沁爽指定品項 大杯單一價99元期間限定，即日起至12月1日，全台門市開喝草莓巴西莓檸檬／椰奶風味星沁爽，大杯單一價99元（還可加15元升級特大杯）。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏Dream Plaza台北門市；優惠品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
High Tea百貨週年慶優惠！11/19起搶購
今年9月正式進駐新光三越台北站前店的世界茶飲品牌High Tea，首度迎接百貨週年慶，推出「暖暖囤茶季」活動，推薦四大限定優惠：
◾️「防潮茶包」任選10包自組禮盒：自由搭配再享精美禮盒包裝。
◾️任選2組95折！新漢方、紅薑黃及莊園茶三大系列「任選2組享95折」，其中紅薑黃系列涵蓋皇后薑茶、蕎麥薑茶、博士薑茶及薰衣草薑茶，莊園茶則包括嚴選自喜馬拉雅山達原葉紅茶最高規格SFTGFOP1的琥珀金韻-春摘大吉嶺茶及琉璃晶翠-雲嶺高山綠茶等特色品項。
◾️送禮9折！禮盒系列任選3組以上享9折，推薦年終送禮需求。
◾️2盒優惠！「青檸羽衣甘藍綠拿鐵」及「舒眠野莓甘菊飲」兩款機能飲品，推出任選2盒優惠價900元（原價960元）。
迎接聖誕節、跨年時刻，還有交換禮物福袋等限定商品；並推出「泡泡繽紛祭」與「鐵罐狂歡派對」兩大主題選品，推出任選3件享95折優惠。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026最新「星巴克買一送一」、「星冰樂單杯99元」喝起來！根據星巴克官網，三大咖啡優惠一次整理：
◾️買一送一！
星巴克「暖冬心意 就用星送禮」優惠活動，即日起至11月19日連續4天，星禮程會員使用星送禮購買大杯那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵或巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，其中一杯星巴克招待！
《NOWNEWS》算好星巴克優惠價格：
1、大杯「那堤雙杯組」特價140元（原價280元）
2、大杯「美式咖啡雙杯組」特價115元（原價230元）
3、大杯「焦糖瑪奇朵雙杯組」特價160元（原價320元）
4、大杯「巧克力可可碎片星冰樂雙杯組」特價150元（原價300元）
提醒大家，本活動不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、預訂與行動預點服務，飲料雙杯組需一次兌換；僅限全額使用APP星送禮購買支付，活動期間不限購買次數。星星可累計；星送禮電子兌換憑證使用注意事項請依券面上說明為準；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
特大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」99元
大杯「巧克力可可碎片星冰樂」99元
大杯「冷萃咖啡」99元
提醒大家，詳細活動內容依foodomo APP公告為準；foodomo保有隨時修正、暫停或終止本活動之權利。
星巴克表示，星沁爽指定品項 大杯單一價99元期間限定，即日起至12月1日，全台門市開喝草莓巴西莓檸檬／椰奶風味星沁爽，大杯單一價99元（還可加15元升級特大杯）。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏Dream Plaza台北門市；優惠品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
今年9月正式進駐新光三越台北站前店的世界茶飲品牌High Tea，首度迎接百貨週年慶，推出「暖暖囤茶季」活動，推薦四大限定優惠：
◾️「防潮茶包」任選10包自組禮盒：自由搭配再享精美禮盒包裝。
◾️任選2組95折！新漢方、紅薑黃及莊園茶三大系列「任選2組享95折」，其中紅薑黃系列涵蓋皇后薑茶、蕎麥薑茶、博士薑茶及薰衣草薑茶，莊園茶則包括嚴選自喜馬拉雅山達原葉紅茶最高規格SFTGFOP1的琥珀金韻-春摘大吉嶺茶及琉璃晶翠-雲嶺高山綠茶等特色品項。
◾️送禮9折！禮盒系列任選3組以上享9折，推薦年終送禮需求。
◾️2盒優惠！「青檸羽衣甘藍綠拿鐵」及「舒眠野莓甘菊飲」兩款機能飲品，推出任選2盒優惠價900元（原價960元）。
迎接聖誕節、跨年時刻，還有交換禮物福袋等限定商品；並推出「泡泡繽紛祭」與「鐵罐狂歡派對」兩大主題選品，推出任選3件享95折優惠。