韓國女星太妍（太妍，TAEYEON）去年3月登上臺北大巨蛋開唱，成為第一位站上該場地的海外歌手，今（18）日她驚喜宣布將於明年4月3日帶著全新巡迴演唱會《TAEYEON CONCERT - F.L.Y.》再度登上大巨蛋，引爆歌迷歡呼，不少人直喊「拜託加場！一天不夠啦」。
太妍重返臺北大巨蛋開唱 歌迷：拜託加場
今天稍早，遠雄創藝在臉書公布重磅消息，透露太妍將於2027年4月3日帶著全新巡演《TAEYEON CONCERT - F.L.Y.》再度登上臺北大巨蛋開唱，至於票價、座位圖等售票詳細資訊，仍待主辦方後續公布。
太妍重返大巨蛋消息一出，歌迷紛紛表示：「遠雄爸爸拜託這次螢幕用大一點，上次真的太小了」、「會員全開拜託」、「實名制，拜託」、「拜託加場」、「有你們真好，不考慮加場嗎」、「希望跟10週年演唱會一樣！希望少女時代也是你們主辦」、「遠雄真的可以啦！」
去年首登臺北大巨蛋 太妍魅力吸3.6萬觀眾
去年3月16日，太妍首次登上臺北大巨蛋舉行《TAEYEON CONCERT – The TENSE》個人演唱會，共吸引約3.6萬名觀眾朝聖，此次全新巡演將從明年1月自首爾開跑，陸續前往澳門、曼谷、香港、台北、東京等多個城市開唱，女神睽違2年，將二度唱進臺北大巨蛋，讓歌迷期待不已。
資料來源：遠雄創藝臉書
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今天稍早，遠雄創藝在臉書公布重磅消息，透露太妍將於2027年4月3日帶著全新巡演《TAEYEON CONCERT - F.L.Y.》再度登上臺北大巨蛋開唱，至於票價、座位圖等售票詳細資訊，仍待主辦方後續公布。
太妍重返大巨蛋消息一出，歌迷紛紛表示：「遠雄爸爸拜託這次螢幕用大一點，上次真的太小了」、「會員全開拜託」、「實名制，拜託」、「拜託加場」、「有你們真好，不考慮加場嗎」、「希望跟10週年演唱會一樣！希望少女時代也是你們主辦」、「遠雄真的可以啦！」
去年首登臺北大巨蛋 太妍魅力吸3.6萬觀眾
去年3月16日，太妍首次登上臺北大巨蛋舉行《TAEYEON CONCERT – The TENSE》個人演唱會，共吸引約3.6萬名觀眾朝聖，此次全新巡演將從明年1月自首爾開跑，陸續前往澳門、曼谷、香港、台北、東京等多個城市開唱，女神睽違2年，將二度唱進臺北大巨蛋，讓歌迷期待不已。