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▲黃仁勳（圖／路透社／達志影像）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳表態願意回任執行長，卻遭董事長瓊斯（Harvey Jones）當眾打槍，回鍋之路看似已經封死。不過，事情恐怕還沒定案！外媒披露，輝達董事會內部其實意見分歧，預測市場也認為黃仁勳仍有一定機會重返輝達，而能否翻盤，關鍵就在董事會正在進行的獨立調查。根據預測市場Polymarket的數據，黃仁勳發表聲明後，市場押注他在2027年底前回到輝達的機率，從約29％升至36％；不過這項合約連董事或顧問等職位也算在內。若只看今年底前，機率僅約14％。另一個預測市場Kalshi也顯示，黃仁勳回任執行長的機率在他表態後升至14％。華爾街分析師的看法也相當兩極。Deepwater資產管理公司合夥人蒙斯特（Gene Munster）一度把黃仁勳回鍋的機率，從10％大幅調高至51％，但這是董事長公開拒絕前的判斷。知名分析師艾夫斯（Dan Ives）則直言，黃仁勳完全沒有可能重返輝達擔任執行長。美國新聞網站Semafor更獨家爆料，雖然輝達公開表示不打算讓黃仁勳回來，但董事會內部有一個三人小組，仍在推動讓他回任。黃仁勳本人也已和多位科技業高層會面，並至少和一名董事談過回鍋的可能。不過報導也指出，其他董事已經開始縮小接班人選的範圍，董事會內部顯然並非鐵板一塊。那麼，黃仁勳要怎麼樣才可能回來？外界分析，最關鍵的就是董事會的獨立調查結果。有分析指出，如果董事會委託的外部律師證實黃仁勳沒有任何安全疏失，他回鍋的機率可能翻倍；但如果調查發現他對公司隱瞞資訊，回任的可能性將趨近於零。除了調查，股東的力量也不容小覷。目前已有超過18萬人連署要求黃仁勳復職，其中自稱是輝達股東的就有約8.6萬人。輝達大股東Altimeter Capital與Atreides Management也呼籲董事會，把黃仁勳回任列入考慮。華爾街知名激進投資人艾克曼（Bill Ackman）更提出，可以召開臨時股東會、改組部分董事會，讓黃仁勳回來，但他也坦言成功機率不高。此外，根據輝達的股東委託書，黃仁勳仍有權在年度股東大會前提名2名董事候選人。不過，黃仁勳眼前的障礙仍然不少。他將在12月1日接受美國眾議院三個委員會的閉門約談，說明輝達對中國的晶片銷售是否危及美國國安；美國財政部長貝森特也主張，輝達應從外部找新執行長。加上輝達延遲申報10-Q季報，引發市場疑慮，外界普遍認為，黃仁勳今年內回鍋的機會相當渺茫。整體來看，黃仁勳短期內重返輝達的可能性不高，但只要調查結果證實這只是私德問題、沒有涉及機密外洩，他的回鍋之路就未必完全封死。接下來的調查結果與輝達股東大會，將是這場「後黃仁勳時代」權力角力的兩大關鍵。