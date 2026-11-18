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▲一蘭發麵來台多年，三家分店依舊人氣很旺，本刊就曾在颱風天拍到台北一蘭拉麵店門口依舊有排隊人潮。（圖／資料照，NOWnews攝影中心攝）

網傳開設高雄店 官方出面澄清是錯誤訊息

發源自日本九州的連鎖拉麵品牌「一蘭拉麵」，來台已有9年，目前全台在台北及台中有分店，南部饕客們皆期待有分店進駐高雄或是台南，近日更有網友在網路瘋傳説一蘭拉麵即將插旗高雄，還直指將進駐即將開幕的新購物中心「義享天地B館」。今（18）日官方澄清，高雄展店消息為錯誤資訊，尚未接收到日本總公司的展店規劃指示。一蘭拉麵因為可以客製化選擇濃度、麵條硬度、加辣不加辣等貼心選項，一直是許多國人喜愛的拉麵品牌，於2017年6月首度登台後，目前有台北本店、台北本店別館與台中朝富店共3家分店，且人氣依舊很旺。南部民眾引頸企盼看一蘭拉麵何時會來南台灣開分店，近日凌晨在Threads上又傳出即將進駐義享天地B館，引起網友熱烈討論。對此，一蘭拉麵台灣分公司Threads官方帳號也緊急發文澄清，提到將到高雄展店消息為錯誤資訊，「目前我們尚未接收到日本總公司的展店規劃指示，讓各位熱烈關注，實在不好意思」。