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選戰倒數10天，國民黨文傳會主委陳以信今（18）日表示，國民黨的目標是全壘打，希望在每個選區都能打出最好的成果，希望執政縣市都能維持，非執政縣市都能有所進取，這是國民黨要展現負責的決心，但不對每一個地方勝負做預測，也不對總數加總。針對國民黨選情，陳以信說，打棒球不到九局下半、不到最後一球是不知道勝負的，更何況現在才第七局。所以最後這兩個禮拜會穩紮穩打，每一個縣市都有每一個縣市局部的狀況。不管六都雙北或南高，一定會在每一個選區都全力以赴，爭取最後的勝選機會。陳以信說，除了六都以外，有一些縣市在目前是比較激戰的部分，黨中央也針對每一個縣市都有每一個縣市個別的做法，不管是局部動員的加強，或是廣告、宣傳協助，或是一些議題的主打合併在一起，加上中央也有很多執政的議題，包括國民黨團主打「普發兩萬」，這個星期五就要進行表決了，還有老人投票、水庫光電水，國民黨會在每一個選區都會全力以赴，拚到最後希望能夠得到最後的勝選。