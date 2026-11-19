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▲信義房屋社區一家串聯中和、永和、新店門市發起「好書多走一段路」公益募書活動。（圖／信義房屋提供）

▲台灣展臂閱讀協會創辦人陳宥達醫師推動「閱讀處方箋」，盼醫護成為推手，將共讀帶進偏鄉。（圖／信義房屋提供）

讓家中讀過的好書，成為另一個孩子探索世界的起點。長期投入社區營造的信義房屋「社區一家」與2025年社區一家《幸福社區類》首獎得主台灣展臂閱讀協會合作，發起「好書多走一段路」公益募書活動，於2026年11月21日至29日串聯新北市中和、永和、新店三區共30家信義房屋門市，邀請民眾捐出保存良好的童書，讓閒置好書重新出發，將閱讀的美好傳遞至偏鄉。信義房屋「社區一家」長期支持各地居民提出行動、改善家園，也持續思考如何在提供圓夢金之外，陪伴團隊擴大影響力。台灣展臂閱讀協會於2025年獲得「幸福社區類」首獎及50萬元圓夢金支持，讓信義房屋進一步認識協會將親子共讀帶進偏鄉的理念，也看見閱讀推廣除了需要書籍，更需要家庭陪伴與在地支持。活動期間，民眾可整理家中保存良好的兒童繪本、故事書及優良童書，送至中和、永和、新店三區的信義房屋門市，在熟悉的生活圈就能響應公益。書籍將全數交由台灣展臂閱讀協會統籌，依書況及實際需求，運用於偏鄉閱讀推廣及相關服務。台灣展臂閱讀協會由陳宥達醫師於2016年創立。他在偏鄉服務期間，看見兒童發展落差與家庭陪伴的需求，因而引進美國「Reach Out and Read（ROR）」親子共讀模式，推動「閱讀處方箋」，透過醫護示範共讀、提供適齡童書與親職引導，讓閱讀融入兒童照護。協會也持續推動偏鄉閱讀，與在地工作者合作，希望把閱讀的種子撒在最需要的地方，讓醫護成為閱讀的推手、讓家長成為孩子的第一位老師、讓一本書為孩子打造不一樣的未來。信義房屋表示，今年特別結合門市發起募書，透過門市串聯客戶、居民及同仁，希望讓公益參與更貼近日常，從整理書櫃、分享童書這樣的小事開始，匯聚支持偏鄉閱讀的力量，將社區一家的精神，延伸為企業、社區夥伴與居民共同參與的公益行動。「社區一家」持續理解在地需求，結合資源網絡與夥伴專業，陪伴好的行動持續發展。自2004年推動以來，已累計投入逾5.4億元。此次攜手台灣展臂閱讀協會，期待從一本書出發，將社區居民的分享與善意，轉化為陪伴偏鄉孩童成長的力量。