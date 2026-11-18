格蘭姆斯求學時期曾是全美五星高中生，進入聯盟後一度成為邊緣人，生涯歷經四度轉隊，今年夏天才以4年6000萬美元加盟湖人，開季又深陷低潮，直到本場獲得發揮機會徹底大爆發。

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格蘭姆斯曾是五星高中生 大學轉型陷入陣痛期

新秀年發揮出色 生涯卻歷經四度轉隊

轉戰76人數據大爆發 獲得湖人4年合約青睞

唐西奇、里夫斯主要替補 格蘭姆斯打出價值

本場面對黃蜂又回到先發，單場投進10顆外線、狂砍生涯新高47分，率領湖人逆轉18分落後，終場118：114取勝。

格蘭姆斯小檔案：

洛杉磯湖人後衛格蘭姆斯（Quentin Grimes）今（18）日頂替里夫斯先發，面對夏洛特黃蜂，單場投進10顆外線、狂砍47分，幫助湖人克服18分落後，以118：114逆轉拿下9連勝，站上西區第一。現年26歲的格蘭姆斯在美國德州伍德蘭茲的大學公園高中，高一就站穩先發，後續入選麥當勞全明星、德州年度最佳球員等，作為五星高中生加盟堪薩斯大學，大一卻僅有8.4分，隔年轉學至休士頓大學，轉型3D與防守悍將，才正式獲得挑戰NBA機會。2021年選秀，格蘭姆斯首輪第25順位被快艇挑中，隨即被交易至尼克，在以防守嚴苛著稱的總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）麾下，格蘭姆斯憑藉強硬的對抗性與積極的防守態度迅速贏得信任。新秀賽季他生涯首度先發，便狂砍27分、命中7記三分球一鳴驚人，2022-23賽季正式站穩主力先發，單季出賽71場包含66場先發，繳出場均11.3分、3.2籃板、2.1助攻，三分命中率38.6%，並經常在場上負責鎖死對手頭號得分手，成為尼克重返東區季後賽的重要功臣。2023-24賽季，隨尼克陣容調整，格蘭姆斯發揮空間受到壓縮，2024年2月交易截止日前被送往活塞。在活塞僅出賽6場，同年7月再度被交易至獨行俠。身披獨行俠戰袍期間，格蘭姆斯展現極佳的無球適應力，47場出賽中繳出場均10.2分、3.8籃板，三分球命中率39.8%，成功證明自己能與頂級持球核心完美相容。格蘭姆斯該年季中轉戰76人，迎來生涯進攻端大爆發。在球隊傷兵滿營、獲得大量持球與開火權的情況下，他在該季為76人出戰28場比賽中有25場先發，場均暴漲至21.9分、5.2籃板、4.5助攻與1.5抄截，徹底展現不僅限於「純射手」的自主進攻與組織潛力。2025-26賽季，格蘭姆斯繼續在費城擔任主力輪換，整季有13.4分、3.6籃板發揮，在費城1年半的亮眼表現，也為他在今夏投身自由市場奠定基礎，最終獲得湖人端出4年約延攬，成為陣中第4高薪球員。2026-27賽季開局，湖人球團賦予格蘭姆斯板凳暴徒與「第六人」關鍵角色，期待他在唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）兩大持球核心身旁提供穩定的防守與接應火力。開季初期格蘭姆斯雖因球權分配減少而經歷短暫磨合期，但每當主力輪休時便能挺身而出，11月中旬客場擊敗鳳凰城太陽之戰，頂替缺陣的里夫斯擔綱先發與第2持球點，高效轟下22分，全名：Quentin Marshall Grimes出生日期：2000年5月8日（26歲）身高體重：196公分、95公斤場上位置：得分後衛、小前鋒最高學歷：休士頓大學選秀順位：2021年NBA選秀首輪第25順位生涯經歷：紐約尼克（2021-24）、底特律活塞（2024）、達拉斯獨行俠（2024-25）、費城76人（2024-26）、洛杉磯湖人（2026-）生涯數據：場均25.7分鐘、11分、3.2籃板、2.3助攻