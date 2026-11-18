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選前倒數10天，民進黨台北市長候選人沈伯洋特別赴艋舺青山宮參香祈福，過程中與里長打招呼，受訪時被問及過去稱要致電所有里長，沈伯洋坦言現在進度有點緩慢，只打了100多通左右，有時候會聊一下，反映里上的事情，最重要是前30秒對方都會驗證自己是不是詐騙，「我就會笑，笑完對方就會說，啊聽這個笑聲就知道是你」，所以希望各位里長接到電話的時候知道是他。沈伯洋過去提及希望能打給台北市所有里長，今日受訪說現在就是盡力，每天只要一有空檔就打電話，不知道有沒有辦法在11月28日前打完，現在打了大概100通左右，所以進度還是有點緩慢。沈伯洋說，有時候打通後，除了會聊一下外，有時候里長也會反映里上的事情，最重要的是通常前30秒都要驗證他不是詐騙。昨天至少有10幾個里長都問說確定不是詐騙嗎？「我就會笑，笑完對方就會說，啊聽這個笑聲就知道是你」，所以希望各位里長接到電話的時候知道是他。