民眾黨嘉義市長候選人張啓楷日前遭爆今年4月當街便溺，事後雖拍片認錯道歉，但事件持續延燒，甚至意外成為網路迷因！有網友將事發地點設立Google地標，名稱直接取為「張啓楷一泡而紅」，吸引超過300人前往留言朝聖，評論區更是歪樓不斷、酸言酸語全出籠，甚至還有人求本尊出「棒流飄帶」，讓這起便溺風波再度掀起網路熱議。
地標評論區充滿各種創意嘲諷，有人寫下「朝聖嘉義澆區」、「啟楷棒流，一同郊遊」，也有人酸說「市政就是要一棒接一棒，記得洗手哦」、「尿尿老童紀念碑！三顆星是因為尿完抖三下」，甚至有人戲稱「民眾黨薯條哥，嘉義大棒溜魔洗手，還去拜票」、「恭喜薯條哥哥一泡而紅」、「泡沫小草茶，揠苗助長」，還有人直接封它為「全台最紅尿尿景點」，討論相當熱烈。
不只Google地標被玩壞，還有網友跑到張啓楷的社群帳號留言詢問：「請問會印棒流飄帶嗎？很想要。」沒想到竟獲得張啓楷回覆一個驚訝表情符號，讓原PO笑翻直呼：「快被棒流張啓楷笑死，說不定明天嘉義就開始發棒流飄帶打逆風局。」相關互動也讓網友再度抓住機會開酸，讓「棒流」梗持續發酵。
對此，民進黨嘉義市議員參選人曾奕豪也發聲表示，張啓楷當街便溺的地點，正是自己從小長大的區域，對附近環境相當熟悉。他指出，附近就有一家7-ELEVEN可以借用廁所，開車距離不到1分鐘，實在不理解為何非得選擇在路邊解放，曾奕豪更狠酸：「重點是沒洗手還直接搭人家肩，是我真的牙起來！」
針對當街便溺爭議，張啓楷稍早已透過影片公開認錯，坦言「這件事是我做的不對」，他解釋，當天行程一個接著一個，加上身體不適，又一直找不到廁所，才會發生這樣的事情。不過，張啓楷也強調，不論有什麼理由，身為公眾人物，也是希望為嘉義市民服務的候選人，理應以身作則，並向嘉義市民鞠躬致歉。
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不只Google地標被玩壞，還有網友跑到張啓楷的社群帳號留言詢問：「請問會印棒流飄帶嗎？很想要。」沒想到竟獲得張啓楷回覆一個驚訝表情符號，讓原PO笑翻直呼：「快被棒流張啓楷笑死，說不定明天嘉義就開始發棒流飄帶打逆風局。」相關互動也讓網友再度抓住機會開酸，讓「棒流」梗持續發酵。
對此，民進黨嘉義市議員參選人曾奕豪也發聲表示，張啓楷當街便溺的地點，正是自己從小長大的區域，對附近環境相當熟悉。他指出，附近就有一家7-ELEVEN可以借用廁所，開車距離不到1分鐘，實在不理解為何非得選擇在路邊解放，曾奕豪更狠酸：「重點是沒洗手還直接搭人家肩，是我真的牙起來！」
針對當街便溺爭議，張啓楷稍早已透過影片公開認錯，坦言「這件事是我做的不對」，他解釋，當天行程一個接著一個，加上身體不適，又一直找不到廁所，才會發生這樣的事情。不過，張啓楷也強調，不論有什麼理由，身為公眾人物，也是希望為嘉義市民服務的候選人，理應以身作則，並向嘉義市民鞠躬致歉。
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