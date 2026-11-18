陪伴日本民眾日常生活多年的「Suica企鵝」接班人確定了！JR東日本今（18）日宣布，交通IC卡Suica（西瓜卡）第二代形象角色正式出爐，由紫色兔子從3名候選角色中脫穎而出，以超過86萬票拿下冠軍，預計2027年4月1日正式接棒。消息曝光後，新角色外型引發日本網友熱烈討論，甚至被戲稱為「毒兔」，知名旅遊部落客「日本自助旅遊中毒者」林氏璧也忍不住直呼：「我連中文都說不出來了。」
Suica新角色票選揭曉！紫色兔子壓倒性勝出
JR東日本今年9月公開3款新角色設計，邀請民眾透過網路票選心目中的Suica新代言人。經過約兩週投票，活動總票數達166萬4399票，最終由紫色兔子拿下86萬0152票，擊敗橘色松鼠，以及背著鼴鼠小包的神祕橘色生物，正式成為Suica第二代形象角色。
負責原始設計的插畫家世戶宏明（世戸ヒロアキ）表示，選擇兔子作為設計原型，是希望塑造一個願意傾聽周遭聲音、朝向未來躍進的角色。至於角色身上的紫色，則是融合象徵「安心」的藍色與象徵「感動」的紅色，藉此傳達新角色的理念。
林氏璧傻眼：「歷史會記下這一筆」！日本網友無情喊毒兔
消息曝光後，知名旅遊部落客「日本自助旅遊中毒者」林氏璧也發文表達無奈，直言「I am speechless. I would say...我連中文都說不出來了」，並幽默表示原本以為是茄子，最後才發現是兔子。
林氏璧更吐槽，JR東日本送走陪伴民眾多年的Suica企鵝，迎來這隻紫色兔子，就只為了省錢，「歷史會記下這一筆的。」不過他也坦言，自己在票選階段其實就投給紫色兔子，抱著「投出最高票，看你們敢不敢真的選他」的心情，沒想到JR東日本真的讓牠勝出。
新角色外型也迅速在日本網路掀起話題，不少民眾對其造型感到疑惑，相關梗圖接連出現，甚至有人以「毒兔」（毒ウサギ）稱呼牠，成為網路熱議焦點。Suica新角色預計於2027年4月1日正式接棒，陪伴日本民眾展開新一代的交通生活。
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JR東日本今年9月公開3款新角色設計，邀請民眾透過網路票選心目中的Suica新代言人。經過約兩週投票，活動總票數達166萬4399票，最終由紫色兔子拿下86萬0152票，擊敗橘色松鼠，以及背著鼴鼠小包的神祕橘色生物，正式成為Suica第二代形象角色。
負責原始設計的插畫家世戶宏明（世戸ヒロアキ）表示，選擇兔子作為設計原型，是希望塑造一個願意傾聽周遭聲音、朝向未來躍進的角色。至於角色身上的紫色，則是融合象徵「安心」的藍色與象徵「感動」的紅色，藉此傳達新角色的理念。
消息曝光後，知名旅遊部落客「日本自助旅遊中毒者」林氏璧也發文表達無奈，直言「I am speechless. I would say...我連中文都說不出來了」，並幽默表示原本以為是茄子，最後才發現是兔子。
林氏璧更吐槽，JR東日本送走陪伴民眾多年的Suica企鵝，迎來這隻紫色兔子，就只為了省錢，「歷史會記下這一筆的。」不過他也坦言，自己在票選階段其實就投給紫色兔子，抱著「投出最高票，看你們敢不敢真的選他」的心情，沒想到JR東日本真的讓牠勝出。