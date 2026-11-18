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洛杉磯湖人今（18）日在主場迎戰夏洛特黃蜂，最終在延長賽以118：114逆轉氣走黃蜂，豪取一波9連勝並以13勝2負正式獨享全聯盟龍頭寶座。格蘭姆斯全場爆砍生涯新高的47分並轟進10記三分球，多項神蹟直接比肩傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）；而當家球星唐西奇（Luka Doncic）也得到本季第500分，而且目前他僅出賽13場，比肩3名前輩。除了格蘭姆斯封神演出外，湖人一哥唐西奇今日也繳出36分、6籃板與7助攻的全面數據，不僅連續11場比賽得分突破30大關，與貝勒（Elgin Baylor）並列成為湖人隊史唯二「多次達成連11場30+」的球員；他更成為2026-27賽季第一位累計得分突破500分的球員。根據數據統計，唐西奇本季僅用13場比賽便狂砍超過500分，成為NBA歷史上第4位在開季前13戰達成500+分的球員，前三位分別是張伯倫（Wilt Chamberlain，1961-62、1962-63、1964-65賽季三度達成）、巴里（Rick Barry，1966-67賽季）以及哈登（James Harden，2019-20賽季）。在雙星齊發威下，湖人笑納9連勝並超越稍早輸球的聖安東尼奧馬刺，強勢登頂全聯盟第一。本場比賽黃蜂打得極具侵略性，第二節與第三節分別打出15：2與16：2的猛烈攻勢，第三節一度將分差拉開至18分之多；即便到了決勝第四節最後15秒，美媒數據統計《StatMuse》顯示黃蜂的贏球機率仍高達95%。然而關鍵時刻黃蜂後衛懷特（Coby White）連續兩次兩罰一中留下破綻，給了湖人一線生機。正規時間最後1.7秒，湖人執行最後一擊，唐西奇吸引防守後精準分球，格蘭姆斯在左側外線果斷出手命中個人第10記三分球，將比分追成111：111平手逼入延長賽。進入延長賽後，格蘭姆斯先在防守端建功，接著站上罰球線兩罰全中幫助湖人取得117：114領先，隨後隊友賽布爾（Matisse Thybulle）完成關鍵抄截徹底鎖定勝局。格蘭姆斯此役打出生涯代表作，全場攻下47分、7籃板與3助攻（投進10記三分球），不僅打破個人先前單場46分的生涯最高得分紀錄，更一舉寫下多項湖人隊史級里程碑。格蘭姆斯成為繼2003年布萊恩（單場12記三分）之後，湖人隊史第二位單場命中至少10記三分球的球員；此外湖人隊史僅有2003年的布萊恩與2026年的格蘭姆斯曾達成單場轟下45分以上且投進至少10記三分球的壯舉。