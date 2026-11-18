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臺中市的一位民眾遭詐團騙取5百餘萬元，警方獲報後誘捕偵查抓到一名王姓車手，發現車手開的車輛印有行動競選服務處，經確認王男是神岡區新庄里里長候選人，疑缺錢淪為詐團車手，王男原打算向被害人取款4百萬元，詎料，落網遭檢方依詐欺罪嫌等向法院聲押獲准。檢視王男臉書，內容主打自己是「碩士青年，返鄉服務」，並提出九項政見，包括協助清寒家庭、免費法律諮詢，及定期探視裡內獨居老人與弱勢族群，更以不設傳統競選總部而改採「行動競選服務處」方式，開著印有他名字、電話的車輛走訪鄉里。臺中地檢署新聞稿指出，先前有民眾遭詐騙集團以假股票投資手法詐騙，前後匯款、轉出虛擬資產及面交現金等交付5百餘萬元，警四分局獲報後請被害人假意配合繼續交款，由警方實施誘捕偵查，同時報請檢方指揮偵辦。臺中地檢署打詐專組檢察官黃鈺雯指揮警方偵辦，17日上午9時許在南屯區埋伏守候，當場查獲擔任車手的王姓男子（38歲），王男身上還戴識別證，打算向被害人取款4百萬元。辦案人員查出，王男竟然是本屆臺中市神岡區新庄里里長候選人，更甚者，取款時還囂張開著車身印有「行動競選服務處」、候選人姓名、行動電話等字樣的競選車。檢察官複訊後，認定王男犯嫌重大，且有事實足認為有串證、反覆之餘，依加重詐欺取財、洗錢等罪嫌向臺中地方法院聲請羈押並禁止接見、通信獲准。