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距離11月28號投票日，只剩下10天。總統兼民進黨主席賴清德今（18）日在中常會中提醒黨公職、輔選團隊三件事，第一，舉辦競選活動時，必須將參與人員的安全放在首位，第二，持續秉持正向、陽光的選舉原則，第三，必須戒慎恐懼、提高警覺隨時留意錯假訊息傳播，並嚴防中國介選行為。民進黨下午舉行中常會，賴清德於會中表示，距離選舉只剩下10天，各候選人及競選團隊，應持續傾聽人民心聲，以及訴說對地方的願景，爭取更多選民的支持。賴清德說，他有三點提醒，希望所有的候選人團隊和輔選的黨公職都能夠遵守。第一，舉辦競選活動時，必須將參與人員的安全放在首位；他說，隨著選戰熱度升高，支持者透過參與活動，積極展現對候選人的熱情支持。候選人及競選團隊在舉辦各種競選活動時，都必須將安全列為首要考量。賴清德提到，從活動前的規劃，到活動中的執行，包括現場動線安排、秩序維護，以及後勤醫護支援等各個環節，都必須事先妥善規劃，並確實執行，以確保每一位參與活動的民眾、工作人員及候選人都能平安。第二，持續秉持正向、陽光的選舉原則，不要有任何激化仇恨、對立的言行。賴清德表示，民主選舉，是凝聚社會共識、深化民主的重要過程，選舉期間，應該讓不同立場與意見都有充分表達的機會，進一步促進社會對話與交流。賴清德說，候選人及競選團隊更應該以理性、正面的方式，向選民傳達政策理念與未來願景，而不是透過人身攻擊，或刻意製造對立來爭取支持。讓選舉回歸政策討論，展現民主政治應有的價值。第三，必須戒慎恐懼、提高警覺，隨時留意錯假訊息傳播，並嚴防中國介選行為。賴清德提到，越接近投票日，選舉相關的錯假訊息，與中國不同層面的介選行為，都有可能會更加頻繁出現，混淆民眾視聽，他要再次提醒，所有候選人及團隊面對選情，絕對不能過於樂觀，必須始終保持戒慎恐懼的態度，並隨時提高警覺，面對各種可疑訊息及介選行為，都要謹慎查證、積極面對。賴清德強調，透過一次又一次正向、理性的選舉，不僅能繼續深化台灣的民主，也能讓更多人民願意關心公共事務、參與民主過程，唯有如此，台灣得來不易的民主，才能持續受到珍惜，並且一代又一代地傳承下去。