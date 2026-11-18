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湖人里夫斯、凱斯勒都受傷 黃蜂前三節領先13分

黃蜂第四節得分聯盟最差 本場又被湖人逆轉

格蘭姆斯10顆三分爆砍47分 唐西奇36分

洛杉磯湖人今（18）日主場面對夏洛特黃蜂，一度陷入18分落後，但靠著唐西奇（Luka Doncic）和頂替里夫斯（Austin Reaves）上陣的26歲後衛格蘭姆斯（Quentin Grimes）單場投進10顆三分、爆轟47分，包含正規賽結束前投進追平比數三分球，湖人延長賽118：114逆轉勝出，拿下近期一波9連勝，排名也超越聖安東尼奧馬刺，重新站上西區第一。湖人近期拉出一波8連勝，因為馬刺輸球，12勝2敗站上西區第一，但本場里夫斯（Austin Reaves）持續因左腳跟挫傷缺陣，中鋒凱斯勒（Walker Kessler）也因腿筋傷勢不克出賽。黃蜂開局就嶄握進攻節奏，首節主力米勒（Brandon Miller）、里德（Naz Reid）合力攻下25分，率領黃蜂取得領先，第二節黃蜂依舊維持高檔命中率，一度將比分拉開至18分，前三節打完取得13分領先但黃蜂本季在第四節僅能拿21分，正負分-7，都是全聯盟最差，堪稱最不會打第4節的球隊，結果本場又印證，格蘭姆斯連續投進三分，連續16分誇張演出，幫助湖人縮小分差，正規賽結束前，又接獲唐西奇傳球投進45度角三分，以10顆三分火燙手感率隊111：111追平。進入延長賽，唐西奇跳出單打取分，格蘭姆斯雖然被嚴防，但也有出色防守抄截，湖人終場118：114勝出，取得近期9連勝，戰績13勝2敗高居西區第一。數據方面，格蘭姆斯本場24投16中，包含10顆三分攻下47分，其中只有5分是罰球，唐西奇則有36分、6籃板與7助攻，黃蜂米勒攻下全隊最高28分，但最後延長賽竟然沒有打，射手中鋒里德則貢獻23分。