我是廣告 請繼續往下閱讀

選戰倒數10天，藍白共推的嘉義市長候選人張啟楷，被民眾直擊當街撒尿，驚呼「那個是張啟楷嗎？哎喔！胎哥鬼（thái-ko-kuí）」。張啓楷歷經6個小時終於鞠躬道歉，稱「我身體不適，一時找不到廁所」，更說他已到嘉義市政府環保局認錯，罰單今天應該就會開出來。民眾黨主席黃國昌則說，開單時建議環保局就依最高額度開罰，作為公眾人物本就要以身作則，絕對不硬拗，也沒有任何藉口。張啓楷今下午車掃開始前，再次鞠躬道歉，稱這件事是他做的不對，當天行程一個接著一個，身體不適一時也找不到廁所，但不管理由是什麼，身為一位公眾人物，應該以身作則，要向所有嘉義市民誠心地道歉張啓楷續道，他剛剛已經到嘉義市政府環保局認錯，承擔自己該受到的罰責，也完成初步手續，罰單今天應該就會開出來，他今天抱著深深的歉意跟市民致上萬分的歉意，他一定會改善、改進，期待也拜託給他一個繼續服務的機會。黃國昌則說，民眾黨的風格跟態度，對就是對、錯就是錯，承擔法律責任，張啓楷勇於面對，環保局開罰單時，他是建議環保局就依照法律最高額度開罰，因為作為公眾人物本來就要以身作則，絕對不硬拗，也沒有任何藉口。根據《廢棄物清理法》依法可處1200 元至 6000元罰鍰。張啓楷4月19日出席國民黨副主席季麟連在嘉義市經國新城、精忠新城舉辦團結座談會，沒想到卻在經國新城一帶人行道當街尿尿，但事發地東、西邊距離200公尺處，各有一間便利超商且有廁所，步行約3分鐘就可抵達。