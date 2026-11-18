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夏洛特黃蜂今（18）日在客場最多領先18分的大好局面下，最終竟以114：118遭洛杉磯湖人延長賽逆轉吞下3連敗。黃蜂總教練李（Charles Lee）在決勝延長賽竟全程將頭號球星米勒（Brandon Miller）與後衛懷特（Coby White）按在板凳席，甚至在最後18秒落後1分執行關鍵一擊時，場上擺出的竟是一套全替補等級的陣容，令美媒與球迷直呼這根本是「聞所未聞」，擺爛太明顯。本場比賽黃蜂前三節打完還以94：81領先13分，不料第四節與延長賽全隊突然集體斷電，合計23投僅7中、狂發生11次失誤，兩節加起來只拿到20分，還不如湖人後衛格蘭姆斯一人的23分。最令人匪夷所思的調度出現在延長賽，全場高效砍下28分、4助攻且正負值高達+10的當家前鋒米勒，以及攻下19分、正負值+6的懷特，在延長賽竟然一秒未打。到了延長賽最後18秒、黃蜂僅落後1分且握有進攻球權的生死關頭，李教練在暫停過後不僅沒有換上米勒或懷特，甚至把原本在場上的第三得分點里德（Naz Reid，23分11籃板）也撤下場，最終在場上執行最後一擊的五人竟是安德森（Christian Anderson）、詹姆斯（Sion James）、奧尼爾（Royce O'Neale）、威廉斯（Grant Williams），以及全場前面一分鐘都沒打過的菜鳥麥克尼利（Liam McNeeley）。果不其然，這套荒唐陣容在發邊線球時立刻發生致命失誤，直接把勝利雙手奉送給湖人。黃蜂這波「反向操作」立刻引爆全美媒體熱議。資深名記斯皮爾斯（Marc J. Spears）在社群媒體上不可置信地發文：「我知道米勒有上場時間限制，但我的意思是，比賽只剩下18秒了……『教練，讓我上場吧。』」NBA分析師奎因（Sam Quinn）更是直接開砲：「我不認為自己這輩子見過類似的情況，在落後1分剩18秒的暫停後撤下球隊表現最好的三名球員，結果立刻失誤，我迫不及待想聽賽後怎麼解釋。」面對排山倒海的「刻意擺爛」質疑，黃蜂主帥李賽後受訪時給出官方說詞：「由於懷特和米勒剛從傷病中恢復，我們一直在嚴格控管並努力讓他們逐步找回狀態……身為競爭者，我知道他們肯定都有想上場拚戰的衝動，但我們必須著眼於大局，這是一個漫長的賽季。」黃蜂目前戰績僅4勝10負，在競爭力貧弱的東區也是後段班，與上季讓人眼睛一亮的表現差別甚大。