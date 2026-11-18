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張啓楷路邊尿尿 彭啓明：已違反《廢棄物清理法》

國民黨、民眾黨共同推派的嘉義市長候選人張啓楷今（18）日被爆出「當街撒尿」。衛福部長石崇良今日表示，若有急需，加油站或便利商店基本上都會提供，與店員好好說明，他們也會願意借用，但不得已，身體有需要也確實可能會忍不住，不需要過度放大。對於張啓楷被媒體爆料在路邊便溺一事，他本人後續也道歉表示，「我身體不適，一時找不到廁所」。而石崇良今日被問及此事，他說，最好的當然是有事先規劃，有時在外面跑行程等，若有需求可能會至加油站或便利商店，向店員好好說明基本上都可以。石崇良提到，台灣民眾都願意互相幫忙、借用洗手間，而最不得已時，身體有相關需要也真的會忍不住，這部分不用過度放大，也讓大家都有經驗，了解未來有什麼方式可以解決生理需要。環境部長彭啓明則說，隨地便溺已經違反《廢棄物清理法》，但是否有違反《廢棄物清理法》擇要進一步交由警方認定。彭啓明表示，這個行為並不是違法問題，「是公德心問題」；且《廢棄物清理法》說不行就是不行，雖然有人說可能是施肥，但仍建議大家要有公德心。