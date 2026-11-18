我是廣告 請繼續往下閱讀

熊大樂園11/30熄燈！粉絲不捨告白 回憶故事感人

▲「熊大的麗寶小鎮」即將在11月30日結束營業。（圖／麗寶樂園提供）

麗寶樂園證實「熊大的麗寶小鎮」11/30熄燈！飯店、摩天輪還在

▲熊大的麗寶小鎮超多LINE FRIENDS明星出沒。（圖／麗寶樂園提供）

把握療癒時光！入住LINE FRIENDS主題房加碼送「超萌摺疊購物車」

▲官方證實，天空之夢摩天輪主題車廂仍會營運。（圖／麗寶樂園提供)

吉卜力「橡子共和國」快閃店12/1板橋大遠百開幕！雪人龍貓超萌亮相

▲板橋大遠百快閃店先行販售新品；橡子共和國感謝祭滿額贈搶先看。（圖／橡子共和國提供)

▲冬日推薦韓國限定「魔女宅急便 琪琪微笑」系列包款、「立體花紋萬用毯 龍貓 大龍貓剪影」。（圖／橡子共和國提供)

吉卜力「橡子共和國」板橋大遠百快閃店

位於台中麗寶樂園渡假區內、全球唯一的「熊大的麗寶小鎮」（LINE FRIENDS TOWN）即將於11月30日正式熄燈。有粉絲感人告白因為老公像熊大而造訪，還有媽媽回憶女兒衝進球池玩得很開心。官方向《NOWNEWS今日新聞》證實，小鎮因合約到期畫下句點；但透露麗寶福容大飯店「LINE FRIENDS 主題房」與「天空之夢摩天輪主題車廂」仍會持續營運，並祭出超值住宿加碼優惠，邀請粉絲把握機會收藏療癒時光。「熊大的麗寶小鎮」自2022年12月30日盛大開幕以來，這座佔地700坪的沉浸式互動園區，結合了7大聲光體感體驗區，陪伴大家歡度無數個充滿驚喜與療癒的美好時光。隨著11月30日熄燈日逼近，不少粉絲不捨告白，紛紛曬出與熊大、兔兔、莎莉的合照。有人妻分享，「會喜歡熊大是因為⋯熊大跟我當時喜歡的男生，表情、動作都很像٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و 而前年，那男生已經變成我老公♡」，還透露結婚那年，夫妻一起到「熊大的麗寶小鎮」，被各種賣萌的熊大迷倒。還有媽媽分享，「女兒最喜歡互動投影溜滑梯，每次衝進球池都玩到滿頭大汗」，直呼「熊大的麗寶小鎮」裝滿全家人的假日記憶，也見證了孩子一點一滴長大的模樣。讓人十分不捨。《NOWNEWS今日新聞》求證業者，為了回饋粉絲的熱愛，麗寶福容大飯店目前正推出「LINE FRIENDS」專屬住宿專案。雙人同行8,999元起，可入住主題房一晚，並包含豐盛早餐及探索世界雙日券；且入住再加碼贈可愛實用的「LINE FRIENDS爬梯摺疊購物車」乙台（市價1,599元，數量有限、送完為止）。LINE FRIENDS主題房共打造8款不同風格的房型，從色彩繽紛、充滿甜蜜氛圍的「糖果樂園」房，到洋溢清新活力與童趣的「童話森林」房，以及深受小朋友喜愛的「美味魔法師」房等，每間都巧妙融入了熊大、兔兔、與莎莉，等大家一起享受療癒時光。搶先推出《龍貓》、《神隱少女》三款先行販售新品，包括「立體場景筆插附紙鎮 龍貓 龍貓的洞窟」、「立體場景托盤附紙鎮 神隱少女 石人隧道」及「GBL鑰匙圈 神隱少女 亮燈！海原電鐵」，重現動畫經典場面。快閃店：新北市板橋區新站路28號B1 （綠洲廣場）打卡點：新北市板橋區新站路28號1F（戶外米蘭廣場）