我是廣告 請繼續往下閱讀

▲輝達（圖／路透社／達志影像）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情風波辭去執行長職務，不只震撼美國和台灣，對岸中國的反應也相當激烈。消息傳出後，微博湧入數十萬則留言，讓這件事成為當天中國最熱門的科技話題。外媒觀察，許多中國網友的語氣不像是旁觀者，反而更像在「哀悼」，甚至有人形容，黃仁勳離開等於輝達失去了「靈魂」。除了網友，中國官媒圈也跳出來發聲。曾任官媒《環球時報》總編輯的胡錫進直言，這是一場「國安政變」，並說這件事可能對華裔美國人帶來深遠影響。《環球時報》也發表評論，批評美國政府對科技公司的政治干預越來越多，認為黃仁勳下台反映出美國越來越常拿國家安全當理由，限制正常的商業活動。至於外界最關注的「間諜疑雲」，中國外交部也出面否認，表示黃仁勳外遇對象黃樂是中國間諜的指控毫無根據，是在抹黑北京。中國政府更警告美國，不要藉這次風波再加碼晶片出口管制，呼籲雙方落實兩國元首達成的共識，維持中美經貿關係穩定發展。不過，中國官媒對這件事的影響則刻意淡化。部分外媒預測，黃仁勳下台將重創依賴美國晶片的中國 AI 產業，中國恐成為「最大輸家」。對此，《環球時報》與《北京日報》相繼發文反駁，強調這件事對中國 AI 晶片市場的直接影響有限，反而會加快國產晶片自主研發與替代的腳步。輝達的中國員工也被這場風暴嚇傻了。香港《南華早報》報導，有輝達中國員工坦言：「一個時代結束了，我真的不懂為什麼要黃仁勳辭職，他下台對誰都沒有好處。」報導指出，輝達中國員工普遍認為，最後是美國國內的政治壓力把黃仁勳逼走的，也讓外界擔心，黃仁勳多年經營的中國市場，未來前景恐怕更不明朗。耐人尋味的是，黃仁勳在中國人氣雖高，和北京高層的關係卻不如外界想像的緊密。英國《金融時報》引述消息人士報導，儘管輝達在中國經營超過 20 年，黃仁勳卻一直難以接觸到主導中國晶片自主政策的決策者，同時又因為和北京的關係，在美國遭受嚴格檢視，處境可說是兩面為難。隨著黃仁勳離開，美國晶片管制預料只會更嚴，中國則加速推動國產晶片。這場風波不只改寫了輝達的命運，也可能讓中美的 AI 晶片大戰進入新的局面。