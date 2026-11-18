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▲7-11已連續多年推出「聖誕主題專案架」，今年在11月25日至12月29日登場。（圖／7-11提供）

▲「限量8大卡通絨毛帽發光聖誕水晶球」升級限量預購，8款超萌IP水晶球應景戴上絨毛帽更添節令感。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲博客來旗艦書店，獨家打造130公分高的巨型聖誕樹展演櫃位，營造充滿想像力與溫度的聖誕禮物選品空間。（圖／業者提供）

7-11每年聖誕節搶到缺貨的「絨毛聖誕樹」又來了！今年還有三麗鷗聖誕小吊飾、史努比家族聖誕小吊飾，共計有10款可以加購，《NOWNEWS》整理開賣時間、售價，想入手的可得記得設鬧鐘搶。7-11已連續多年推出「聖誕主題專案架」，今年在11月25日至12月29日登場，年年搶到缺貨的「絨毛造型聖誕樹」也沒有缺席，除了按壓星星頂部，即可發光，帽簷可打開內裏收納小物，每件只要399元。且今年同樣有小吊飾可自己加購裝飾，「三麗鷗聖誕小吊飾」每款69元，共有4款；「史努比家族聖誕小吊飾」，共有6款，售價也是69元。此外，還有「限量8大卡通絨毛帽發光聖誕水晶球」升級限量預購，8款超萌IP水晶球應景戴上絨毛帽更添節令感，每款售價399元，11月25日上午11點起門市開放預購。活動日期：2026年11月25日至12月29日開賣地點：門市聖誕節專案架售價：絨毛聖誕樹399元、小吊飾每款69元；聖誕水晶球399元博客來旗艦書店也為迎接2027聖誕佳節，超前於11月2日便展開「博客來圖像繪本展──年末的暖心收藏」，精選上百款台日韓作家膾炙人口的圖像繪本、高質感的進口文具百貨，更首度引進MIFFY GALLERY系列米飛兔針織玩偶，獨家打造130公分高的巨型聖誕樹展演櫃位，營造充滿想像力與溫度的聖誕禮物選品空間。自11月2日至明年1月3日止，持文化幣到書店消費滿499元即可現折50元；於「圖像繪本展」購買兩本書，即可享69元加購BOOK YOUR LIFE閱讀提袋乙個。11月19日至明年1月3日更加碼祭出滿額贈回饋，單筆消費滿888元再送50元圖書抵用券乙張、滿2,500元即贈MOLESKINE迷你筆記本掛飾乙個，數量有限，送完為止。