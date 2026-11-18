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網路民調一面倒

▲JR東日本今年9月公開3款新角色設計，邀請民眾透過網路票選心目中的Suica新代言人，最終由紫色兔子勝出。（圖／JR東日本）

日本JR東日本今（18）日宣布，一隻擁有紫色身體、巨大耳朵的兔子，接替陪伴日本旅客長達25年的「Suica企鵝」，成為新任形象代言角色。不過，紫色兔有點詭異的醜萌魅力，顯然不是所有人都能懂，日本Yahoo發起民調，詢問網友覺得紫色兔怎麼樣？民調發起沒多久就獲得超過6000多人投票，投票結果更是一面倒，91.4％的網友直言「我比較喜歡前一個角色」。綜合日媒報導，JR東日本表示，針對新任吉祥物的民調共獲得166萬4399票，其中紫色兔囊括86萬152票，得票率達51.7％，超過其他兩組候選角色。而對於紫色兔的設計理念，JR東日本解釋是透過長耳朵「傾聽周遭的聲音」，並以兔子跳躍的姿態，象徵Suica與人們一起邁向未來。至於紫色則是結合象徵安心、順暢的藍色，以及代表興奮、感動的紅色，希望呈現Suica未來不斷進化的可能性。紫色兔由日本創作者世戶弘明（世戸ヒロアキ）設計，他特別強調將角色在不同場景中的辨識度列入考量，希望即使出現在各式各樣的環境裡，仍能展現鮮明的存在感。不過，日本Yahoo發起民調，詢問網友覺得紫色兔怎麼樣？截至寫稿時間為止，已有超過6676位網友投票，結果是壓倒性的91.4％網友說「我比較喜歡前一個角色」。許多網友紛紛在底下留言表示，「選中了我最覺得『絕對不可能吧』的那一個，真是嚇了一跳」、「與其說是兔子，倒更像歐美遊戲裡的殺人怪物，讓人覺得毛骨悚然。這種設計竟然拿了最高票，日本人的審美觀到底怎麼了？」、「之前似乎有人呼籲『投給B案來讓JR東日本傷腦筋吧！』結果還真的是紫色兔獲選。雖然我也不知道JR東日本是不是真的會為此困擾就是了」、「無論是在我周遭，還是孩子的托兒所裡，完全沒有任何大人或小孩支持這個角色」、「如果是期間限定角色，走醜萌路線或許還行，但這應該沒辦法成為長期受人愛戴的角色吧」、「真希望能夠換回原來的企鵝」、「單憑投票就這樣決定一切，這世道真是變得越來越奇怪了」。不過，也有網友支持紫色兔，「在這次投票中，每人只能投一票，紫色兔獲得了約86萬張選票，51.7％的得票率超過了其他兩位候選人的加總，這並非僅靠社群媒體上的熱情或是用網友惡搞就能解釋。事實就是紫色兔人氣很高，我認為，最受歡迎的角色能夠接替企鵝成為新的主角，是一件好事」、「有些人希望企鵝保持不變，畢竟它乘載著大家的回憶，但隨著未來經常看到紫色兔，相信我們會逐漸對它產生好感」、「雖然它的形象略帶超現實主義色彩，但它簡潔的造型一點也不單調，而且孩子們也很容易畫，所以我認為它是一個非常優秀的角色」。Suica企鵝將於2027年3月31日正式「畢業」，並由新角色紫色兔在隔天4月1日接棒。JR東日本宣布，從11月18日起至12月15日，將公開募集紫色兔的正式暱稱，邀請一般民眾共同參與。預計2027年1月由選考委員會進行審查，並在同年3月31日舉行的Suica企鵝交接儀式上，正式公布紫色兔名稱。