全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（GTA 6）即將於明（19）日正式上市，新作還沒開賣，許多老玩家已經捨不得離開熟悉的洛聖都（Los Santos）！近日國外玩家自發舉辦「The Last Ride」（最後一程）活動，號召全球玩家今（18）日重返《GTA 5》，開著最喜歡的愛車，完成最後一次城市巡遊，這次大家不搶銀行、不互相攻擊，並約定好不撞車、不引發警察追逐，只想安安靜靜地開車，向陪伴13年的虛擬城市告別。
《GTA 6》明天上市！玩家相約告別洛聖都、最後一次開車
根據國外遊戲媒體 GamesRadar+ 報導，這場名為「The Last Ride」的活動，最初由 TikTok 創作者 CraftizyTV 發起，邀請全球玩家在11月18日，也就是《GTA 6》上市前一天，重返《GTA Online》中的洛聖都，展開一場特別的告別巡遊。
按照活動規劃，玩家將從洛聖都國際機場出發，沿途經過德爾佩羅碼頭、佩立托灣，最後抵達奇力耶德山，以山頂風景作為這趟旅程的終點。這次活動最特別的地方，就是玩家必須暫時放下《GTA》系列招牌的犯罪玩法。
不隨意撞車、攻擊其他玩家，也要避免引發警察追逐，單純開著自己喜歡的車，欣賞城市風景。對過去習慣在洛聖都搶銀行、偷跑車、與警察飛車追逐的玩家來說，這次竟然相約「和平開車」，也讓原本瘋狂的犯罪遊戲，多了一份離別的傷感。
《GTA 5》最後一程怎麼參加？11/18集合地點、路線一次看
這場活動完全由玩家自發舉辦，並非 Rockstar Games 官方活動，因此沒有全球統一的集合時間，不同平台的玩家可以自行與好友約定，一起參加告別巡遊。
🟡《GTA 5》The Last Ride活動資訊：
📌活動日期：2026年11月18日
📌遊戲平台：《GTA Online》
📌起點：洛聖都國際機場
📌巡遊路線：洛聖都國際機場 → 德爾佩羅碼頭 → 佩立托灣 → 奇力耶德山
📌活動規則：不互相撞車、不開槍攻擊、不搶劫、不引發警察追逐
📌參加方式：與好友約定時間，進入同一個線上戰局共同開車
需要注意的是，《GTA Online》並未支援不同平台之間的跨平台連線，因此 PS5、Xbox 與 PC 玩家無法全部聚集在同一個戰局。由於活動屬於社群自發性質，各玩家團體的實際集合安排也可能有所不同。
《GTA 5》陪伴玩家13年！有人從學生玩到出社會
《GTA 5》最早於2013年9月17日推出，當時首發平台還是 PS3 與 Xbox 360，後來陸續登上其他主機及 PC，陪伴玩家度過13年的時光。對許多人而言，洛聖都早已不只是一張遊戲地圖，而是一座充滿青春回憶的城市。有人第一次在這裡與朋友搶銀行，有人在海邊飆車、惡搞路人，也有人只是喜歡開著跑車、聽著電台音樂，在城市裡漫無目的地閒逛。
許多當年還是國高中生的玩家，如今可能早已出社會，甚至結婚生子，遊戲中的城市卻依然保留著熟悉的街道、海灘與山景。隨著《GTA 6》即將上市，玩家期待踏進新世界的同時，也開始懷念當年第一次進入洛聖都的自己。
這份情緒也讓「The Last Ride」不只是一場普通的線上玩家聚會，更像是一場跨越13年的集體青春告別。不過，這場「最後一程」並不代表《GTA 5》或《GTA Online》即將停止營運。Rockstar Games 目前並未宣布關閉《GTA Online》，玩家未來仍可返回洛聖都，繼續探索熟悉的城市。
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根據國外遊戲媒體 GamesRadar+ 報導，這場名為「The Last Ride」的活動，最初由 TikTok 創作者 CraftizyTV 發起，邀請全球玩家在11月18日，也就是《GTA 6》上市前一天，重返《GTA Online》中的洛聖都，展開一場特別的告別巡遊。
不隨意撞車、攻擊其他玩家，也要避免引發警察追逐，單純開著自己喜歡的車，欣賞城市風景。對過去習慣在洛聖都搶銀行、偷跑車、與警察飛車追逐的玩家來說，這次竟然相約「和平開車」，也讓原本瘋狂的犯罪遊戲，多了一份離別的傷感。
這場活動完全由玩家自發舉辦，並非 Rockstar Games 官方活動，因此沒有全球統一的集合時間，不同平台的玩家可以自行與好友約定，一起參加告別巡遊。
🟡《GTA 5》The Last Ride活動資訊：
📌活動日期：2026年11月18日
📌遊戲平台：《GTA Online》
📌起點：洛聖都國際機場
📌巡遊路線：洛聖都國際機場 → 德爾佩羅碼頭 → 佩立托灣 → 奇力耶德山
📌活動規則：不互相撞車、不開槍攻擊、不搶劫、不引發警察追逐
📌參加方式：與好友約定時間，進入同一個線上戰局共同開車
需要注意的是，《GTA Online》並未支援不同平台之間的跨平台連線，因此 PS5、Xbox 與 PC 玩家無法全部聚集在同一個戰局。由於活動屬於社群自發性質，各玩家團體的實際集合安排也可能有所不同。
《GTA 5》最早於2013年9月17日推出，當時首發平台還是 PS3 與 Xbox 360，後來陸續登上其他主機及 PC，陪伴玩家度過13年的時光。對許多人而言，洛聖都早已不只是一張遊戲地圖，而是一座充滿青春回憶的城市。有人第一次在這裡與朋友搶銀行，有人在海邊飆車、惡搞路人，也有人只是喜歡開著跑車、聽著電台音樂，在城市裡漫無目的地閒逛。
許多當年還是國高中生的玩家，如今可能早已出社會，甚至結婚生子，遊戲中的城市卻依然保留著熟悉的街道、海灘與山景。隨著《GTA 6》即將上市，玩家期待踏進新世界的同時，也開始懷念當年第一次進入洛聖都的自己。
這份情緒也讓「The Last Ride」不只是一場普通的線上玩家聚會，更像是一場跨越13年的集體青春告別。不過，這場「最後一程」並不代表《GTA 5》或《GTA Online》即將停止營運。Rockstar Games 目前並未宣布關閉《GTA Online》，玩家未來仍可返回洛聖都，繼續探索熟悉的城市。