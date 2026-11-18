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台股今（18）日上演劇烈震盪，加權指數盤中一度跌破4萬點，最低下探39,260.99點，最高則來到40,938.20點，高低差達1,677.21點，終場在買盤拉抬下收復4萬點，以40,194.91點作收，上漲102.80點，成交金額達1兆306.85億元。三大法人合計賣超632.07億元，其中外資賣超765.63億元，投信則逆勢買超175.58億元。觀察法人動向，外資及陸資賣超765.63億元，是今日主要賣壓來源；投信買超175.58億元，成為逆勢承接力量。自營商則合計賣超42.02億元，其中自行買賣買超54.71億元、避險操作賣超96.73億元。從個股成交金額及股價表現來看，台積電收在2,175元，上漲5元；聯發科收3,940元，上漲100元；日月光投控收548元，上漲28元；奇鋐則攻上漲停，收2,715元，上漲245元。智邦也收漲90元至1,420元，成為支撐指數的重要個股。成交金額較大的個股中，景碩、欣興、健策、世芯-KY、金像電等也受到市場關注；另一方面，創意、南亞、穩懋、台光電、國巨、南電、台燿及大立光等成交金額較大的個股，股價表現相對疲弱。顯示資金並非全面撤出電子股，而是在不同產業鏈及個股間出現明顯分歧。證交所公布的上市市場統計顯示，當日一般股票成交金額約9,169.52億元，ETF成交金額約1,096.68億元，ETF約占上市市場總成交金額1兆306.85億元的10.6%。這代表ETF也是今日市場交易的重要組成，但成交金額反映買賣熱度，不能直接視為資金淨流入。從上市股票漲跌家數來看，今日上漲492家、下跌520家、持平71家，下跌家數仍多於上漲家數。加權指數雖然重新站回4萬點，但個股表現並未同步轉強，投資人仍須留意權值股拉抬對指數造成的影響。此外，今日適逢台指期月結算，盤中劇烈波動也受到期貨部位與避險操作影響。後續除了觀察外資是否縮小賣超規模，也要留意投信買盤能否延續，以及AI半導體、載板、散熱及伺服器族群是否出現更一致的走勢，才能判斷這波反彈是否具有延續性。