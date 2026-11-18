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九合一大選倒數最後10天，台北市長之戰備受外界高度關注，民進黨候選人沈伯洋挾強勁「洋流」聲勢，持續深入各地基層；爭取連任的國民黨籍市長蔣萬安則合體白營大咖，試圖搶攻小草選票。不過，媒體人文翔悲觀認為，台北如果沒贏，國民黨等同原地解散，恭迎民進黨一黨專政時代來臨，同時也推演選後可能迎來的5大劇本，強調今年這票比想像中重要。文翔直言，今年選情很冷，大概歷來最冷，除了「洋流」引起話題外，幾乎各地選情都冷到不行，原因很多很複雜，頻繁的選舉罷免讓社會疲勞是其中之一，很多人開始覺得怎麼選都一樣，比起選舉結果，或許黃仁勳的緋聞與大家手中的持股更重要。但就是那麼冷的選戰，卻可能讓台灣政治版圖發生重大變化，不僅衝擊2028佈局，連將來政壇走向都受影響。文翔指出，推想以下幾種狀況：證實「洋流」戰法有效，只要掌握國家機器、媒體以及龐大資源，可以用錢打造全新人設，選民也會買單；而國民黨即便在風平浪靜的政局中，什麼事都沒發生也會被擊敗。台獨頑固份子當上首都市長，兩岸也將從冰封進入危險境地，可能先從逐漸取消交流進而轉向演戰封鎖，造成台海危機。重演大罷免慘劇，不僅沒能攻下雙北，甚至連高雄都慘丟，賴清德也將迎來生涯最大挑戰，可能會被當作戰犯轟下台辭主席，連任都可能被影響；不過國民黨也不必高興太早，2028認為自己有機會的都會出來，且民眾黨也會認為自己對勝利有所貢獻，藍白可能又要再戰一次，難保初選殺到見骨，到投票都還不癒合的爛戲再度上演。如果國民黨只輸新北，造反派就有正當理由來逼鄭麗文下台；而賴清德拿下新北，他必然將宣稱這是一大勝利，被逼宮危機表面上解除。反觀沈伯洋黨內地位大提升，儘管敗選仍然輸得漂亮，黨內話語權高居首位，如韓國瑜在國民黨內影響力一般，但如果沈結合其他派系造反，賴恐怕擋都擋不住，失勢會是一瞬間。依照兩黨保守客觀的推論，國民黨丟掉宜蘭、彰化、嘉義市等執政，甚至新竹縣也可能丟掉，這樣的結果是普遍認為合理且可預期的，對兩黨來說政治效應較小，2028選戰格局維持現有趨勢進行。國民黨內可能會有小波瀾，但黨內也可能有派聲音認為團結為重，避免內部衝突導致2028再敗，倒鄭勢力是否能成氣候還很難說。國民黨丟失雙北兩都之中的一都，卻意外贏下高雄，這或許是最難發生的狀態，政壇各方可能都會驚訝於如此混亂的結果，兩黨主席的責任可能會被淡化，政壇都在思考這個局面發生的理由，反而會將目光放在候選人特質以及選民結構問題，甚至連對岸看了這局面都摸不著頭腦，一時間也不知道是要採取交流還是對立的措施。最後，文翔也強調，台灣歷經多次民主選舉，地方與中央都經歷過政黨輪替，多年來的朝野惡鬥，可能很多選民也已經疲勞，感覺怎麼選都一樣，變成相當不起眼的一戰，但就是這一戰，可能將決定接下來數年的台灣政治版圖以及兩岸關係的未來，如果自己跳過自己的投票機會，等開始影響自己生活時，回頭才發現自己當初沒表達意見，會相當懊悔。