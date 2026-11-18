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新北場率先登場 46個攤位揭開德式耶誕序幕

▲2026新北耶誕城已經於上周正式開城（圖／新北市觀光局提供）

台北場84個攤位 盛大登場

▲德國瓷器品牌MEISSEN將邀請畫師來台展現傳統手工彩繪技藝。（圖／德國經濟辦事處提供）

桃園場好評再升級 73個攤位還將有抽獎

2026新北耶誕城已於上周正式開城，而德國經濟辦事處也宣布，「2026德國聖誕市集」也將於12月4日至6日在新北市市民廣場揭開序幕，今年還接續另2場次，包含台北圓山花博公園長廊廣場（12月11日至13日）及桃園藝文廣場（12月18日至20日）。3地共規劃203個攤位，集結德國傳統美食、商品與節慶活動。其中，台北場將迎來兩個首度參展的德國知名工藝品牌，德國瓷器品牌MEISSEN更將邀請畫師來台展現傳統手工彩繪技藝。而去年首度舉辦便廣受好評的桃園場，今年延長為3天，並結合在地特色商家，還有德國來回機票抽獎等活動。起源於中世紀、擁有數百年歷史的德國聖誕市集（Weihnachtsmarkt），是德國人迎接聖誕節的重要傳統之一。德國經濟辦事處自2020年起舉辦「德國聖誕市集」，今年邁入第七年，隨著台北場逐年累積人氣，活動也陸續拓展至新北與桃園，讓更多民眾不必遠赴歐洲。德國經濟辦事處表示，今年首場「德國耶誕市集」將於12月4日至6日，地點就在新北市市民廣場登場，共有46個攤位，帶來經典德式美食與各式節慶商品。民眾可以品嚐德式烤香腸、德國豬腳、耶誕史多倫（Stollen）、熱紅酒（Glühwein）與無酒精耶誕熱果汁（Kinderpunsch）等傳統美味，也能選購德國進口啤酒、甜點與特色禮品。來此更可順遊新北耶誕城，欣賞各個聖誕裝置。今年新北歡樂耶誕城以「萌幻旅行」為主題，攜手超人氣IP「卡娜赫拉的小動物」，打造充滿童趣與夢幻氛圍的冬日樂園。12月11日至13日登場的台北場，今年將集結84個攤位，除了德式美食、節慶商品與舞台活動，更將迎來兩個首度參展的德國知名品牌：歐洲首家瓷器製造廠MEISSEN，傳承逾316年的瓷藝，以及以精緻手工木製裝飾品聞名的Wendt & Kühn，地點就在圓山花博公園長廊廣場。創立於1710年的MEISSEN，今年特別邀請德國釉上彩畫師來台，現場示範細膩的瓷偶彩繪技藝，展現已列入薩克森州非物質文化遺產名錄的傳統瓷藝。攤位另設有打卡贈禮、帆布購物袋彩繪DIY，舞台也將推出「MEISSEN聖誕手作花圈派對」。去年首度前進桃園藝文廣場的「德國聖誕市集」，成功吸引眾多民眾參與，今年從原本的兩天延長至三天，於12月18日至20日再次登場，共將規劃73個攤位，其中包含15個桃園在地商家攤位。除了德國經典美食、節慶飲品與特色商品，也將呈現桃園在地特色商品與多元風貌。此外，、德國Emma零重力雙人床墊、Audi x Holoholo風格保溫瓶等多項好禮。▪️日期：2026/12/4（五）至2026/12/6（日）時間：每日11:00–22:00（週日至21:00）地點：新北市市民廣場地址：新北市板橋區中山路一段161號（捷運板橋站3A出口）▪️日期：2026/12/11（五）至2026/12/13（日）時間：每日11:00–21:00（週日至20:00）地點：台北圓山花博公園長廊廣場地址：台北市中山區玉門街1號（捷運圓山站1號出口）▪️日期：2026/12/18（五）至2026/12/20（日）時間：每日11:00–20:00（週日至19:00）地點：桃園藝文廣場地址：桃園市桃園區中正路1188號