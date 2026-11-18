NBA例行賽明（19）日有12場比賽進行，費城76人交手傷兵滿營的年輕勁旅奧蘭多魔術，得全力搶勝，洛杉磯湖人則背靠背出戰，本場依舊在主場面對來訪的猶他爵士，唐西奇（Luka Doncic）與格蘭姆斯（Quentin Grimes）全力挑戰10連勝。《NOWNEWS今日新聞》為您整理11/19的NBA例行賽賽程與轉播。
🏀費城76人 vs 奧蘭多魔術 賽前分析
費城 76 人：近期連續兩場轟下31分、手感極佳的前鋒布朗（Jaylen Brown），因前一場對籃網末節左腿腿後肌拉傷，確定缺席本戰。此外，替補內線波納（Adem Bona，頸部）與巴洛（Dominick Barlow，背部）也無法出賽。不過好消息是，前一場因下背部傷勢管理輪休的詹姆斯（LeBron James）已不在傷兵名單中，預計將與恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）聯手出擊，維持強大星度與進攻火力。
奧蘭多魔術：當家球星班切羅（Paolo Banchero）持續因右腳踝傷勢缺陣，防守大將艾薩克（Jonathan Isaac）、潘達（Noah Penda）同樣高掛免戰牌。在缺少頭號得分手的情況下，魔術的進攻重擔與組織串聯將完全落在華格納（Franz Wagner）身上，他本季場均8.3次助攻，成為球隊進攻大腦。
🏀洛杉磯湖人 vs 猶他爵士 賽前分析
爵士「背靠背」的體能下滑風險：爵士剛在今日與快艇進行高強度對決並靠著末節爆發才驚險止敗，隔天立刻要面對以逸待勞的西區龍頭湖人。在主力大面積缺陣、輪換深度吃緊的情況下，爵士下半場的防守專注度與外線準星能否維持是最大隱憂。
唐西奇對爵士殘破防線的降維打擊：湖人本季擁有高達50%團隊投籃命中率與聯盟頂尖的得分火力。面對缺少傑克森（Jaren Jackson Jr.）護框的爵士禁區，唐西奇擋拆配合及錯位單打將極具破壞力。
爵士年輕側翼的延續性：爵士想在客場製造冷門，必須仰賴剛砍下40分的森素（Brice Sensabaugh）與喬治（Keyonte George）延續前一場的三分手感，並透過積極的衝搶進攻籃板來製造二次得分機會。整體而言，湖人無論在陣容完整度、休息天數與過往對戰心理優勢上皆佔據絕對上風。
🏀NBA 11月19日完整賽程時間表（台灣時間）
🏀2026-27NBA例行賽可以去哪裡看？
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費城 76 人：近期連續兩場轟下31分、手感極佳的前鋒布朗（Jaylen Brown），因前一場對籃網末節左腿腿後肌拉傷，確定缺席本戰。此外，替補內線波納（Adem Bona，頸部）與巴洛（Dominick Barlow，背部）也無法出賽。不過好消息是，前一場因下背部傷勢管理輪休的詹姆斯（LeBron James）已不在傷兵名單中，預計將與恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）聯手出擊，維持強大星度與進攻火力。
奧蘭多魔術：當家球星班切羅（Paolo Banchero）持續因右腳踝傷勢缺陣，防守大將艾薩克（Jonathan Isaac）、潘達（Noah Penda）同樣高掛免戰牌。在缺少頭號得分手的情況下，魔術的進攻重擔與組織串聯將完全落在華格納（Franz Wagner）身上，他本季場均8.3次助攻，成為球隊進攻大腦。
🏀洛杉磯湖人 vs 猶他爵士 賽前分析
爵士「背靠背」的體能下滑風險：爵士剛在今日與快艇進行高強度對決並靠著末節爆發才驚險止敗，隔天立刻要面對以逸待勞的西區龍頭湖人。在主力大面積缺陣、輪換深度吃緊的情況下，爵士下半場的防守專注度與外線準星能否維持是最大隱憂。
唐西奇對爵士殘破防線的降維打擊：湖人本季擁有高達50%團隊投籃命中率與聯盟頂尖的得分火力。面對缺少傑克森（Jaren Jackson Jr.）護框的爵士禁區，唐西奇擋拆配合及錯位單打將極具破壞力。
爵士年輕側翼的延續性：爵士想在客場製造冷門，必須仰賴剛砍下40分的森素（Brice Sensabaugh）與喬治（Keyonte George）延續前一場的三分手感，並透過積極的衝搶進攻籃板來製造二次得分機會。整體而言，湖人無論在陣容完整度、休息天數與過往對戰心理優勢上皆佔據絕對上風。
🏀NBA 11月19日完整賽程時間表（台灣時間）
|比賽時間 (CST)
|客隊
|主隊
|08:00
|費城76人
|奧蘭多魔術
|08:00
|休士頓火箭
|印第安納溜馬
|08:00
|密爾瓦基公鹿
|邁阿密熱火
|08:00
|曼斐斯灰熊
|克里夫蘭騎士
|08:30
|華盛頓巫師
|多倫多暴龍
|08:30
|芝加哥公牛
|布魯克林籃網
|09:00
|底特律活塞
|紐奧良鵜鶘
|09:00
|亞特蘭大老鷹
|奧克拉荷馬雷霆
|09:00
|金州勇士
|達拉斯獨行俠
|10:30
|波士頓塞爾提克
|丹佛金塊
|11:00
|猶他爵士
|洛杉磯湖人
|11:00
|鳳凰城太陽
|沙加緬度國王
|轉播／資訊平台
|平台類型
|觀看與使用方式
|轉播與服務內容說明
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