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費城76人 vs 奧蘭多魔術 賽前分析

洛杉磯湖人 vs 猶他爵士

賽前分析

NBA 11月19日完整賽程時間表（台灣時間）

比賽時間 (CST) 客隊 主隊 08:00 費城76人 奧蘭多魔術 08:00 休士頓火箭 印第安納溜馬 08:00 密爾瓦基公鹿 邁阿密熱火 08:00 曼斐斯灰熊 克里夫蘭騎士 08:30 華盛頓巫師 多倫多暴龍 08:30 芝加哥公牛 布魯克林籃網 09:00 底特律活塞 紐奧良鵜鶘 09:00 亞特蘭大老鷹 奧克拉荷馬雷霆 09:00 金州勇士 達拉斯獨行俠 10:30 波士頓塞爾提克 丹佛金塊 11:00 猶他爵士 洛杉磯湖人 11:00 鳳凰城太陽 沙加緬度國王

2026-27NBA例行賽可以去哪裡看？

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NBA例行賽明（19）日有12場比賽進行，費城76人交手傷兵滿營的年輕勁旅奧蘭多魔術，得全力搶勝，洛杉磯湖人則背靠背出戰，本場依舊在主場面對來訪的猶他爵士，唐西奇（Luka Doncic）與格蘭姆斯（Quentin Grimes）全力挑戰10連勝。《NOWNEWS今日新聞》為您整理11/19的NBA例行賽賽程與轉播。費城 76 人：近期連續兩場轟下31分、手感極佳的前鋒布朗（Jaylen Brown），因前一場對籃網末節左腿腿後肌拉傷，確定缺席本戰。此外，替補內線波納（Adem Bona，頸部）與巴洛（Dominick Barlow，背部）也無法出賽。不過好消息是，前一場因下背部傷勢管理輪休的詹姆斯（LeBron James）已不在傷兵名單中，預計將與恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）聯手出擊，維持強大星度與進攻火力。奧蘭多魔術：當家球星班切羅（Paolo Banchero）持續因右腳踝傷勢缺陣，防守大將艾薩克（Jonathan Isaac）、潘達（Noah Penda）同樣高掛免戰牌。在缺少頭號得分手的情況下，魔術的進攻重擔與組織串聯將完全落在華格納（Franz Wagner）身上，他本季場均8.3次助攻，成為球隊進攻大腦。爵士「背靠背」的體能下滑風險：爵士剛在今日與快艇進行高強度對決並靠著末節爆發才驚險止敗，隔天立刻要面對以逸待勞的西區龍頭湖人。在主力大面積缺陣、輪換深度吃緊的情況下，爵士下半場的防守專注度與外線準星能否維持是最大隱憂。唐西奇對爵士殘破防線的降維打擊：湖人本季擁有高達50%團隊投籃命中率與聯盟頂尖的得分火力。面對缺少傑克森（Jaren Jackson Jr.）護框的爵士禁區，唐西奇擋拆配合及錯位單打將極具破壞力。爵士年輕側翼的延續性：爵士想在客場製造冷門，必須仰賴剛砍下40分的森素（Brice Sensabaugh）與喬治（Keyonte George）延續前一場的三分手感，並透過積極的衝搶進攻籃板來製造二次得分機會。整體而言，湖人無論在陣容完整度、休息天數與過往對戰心理優勢上皆佔據絕對上風。