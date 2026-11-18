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藝人徐至琦今（18）日出席「鴻翔燕窩試吃大會」，認愛郭鑫後首度公開露面，被問到兩人現在還是不是情侶，她坦言關係「一言難盡」。徐至琦透露，兩人分隔不同城市，已經有一陣子沒見面，但仍有聯絡，「我們雙方並沒有人說分手啊。」至於這段感情會走向哪裡，她眼眶泛紅，直言自己也不清楚，感嘆這份感情是「愛錯了時間」。徐至琦說，兩人的難題不在於彼此喜不喜歡，而是遠距離和相遇的時機，雙方都有身不由己的地方。「有時候對的人如果在錯誤的時間點相遇的話，確實會是有一些困難。」被追問現在算不算單身，她先笑說「其實你們問他比較好」，接著又說：「我覺得在婚前，大家都可以說自己是單身。」至於自己還愛不愛郭鑫，徐至琦沒有正面回答，只說「愛不愛對我來講太抽象了」，她會記得郭鑫對她的好，也會記得兩人曾經認真喜歡、認真對待彼此的時候。談到未來，她坦言：「其實我真的不知道，我現在不知道。」被問到身邊是否有其他追求者，徐至琦大方承認「有的」。她自認對感情慢熱，反應也比較遲鈍，通常要對方追得很勤，自己才會察覺。媒體打趣郭鑫會不會因此有危機感，她笑說：「他會有危機感吧。」隨即補充，自己不清楚他怎麼想，要問他本人才知道。徐至琦也表示，自己經歷過創業和演藝工作，組織家庭是人生還沒做過、也仍然期待的事。她會慎重挑選結婚對象，因為「配偶就是人生最重要的戰友」。至於是否曾和郭鑫聊過結婚，她笑答：「我忘記我們聊了什麼。」