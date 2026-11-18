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▲蔡康永發文談及「可能逆耳的內容」必須「私下講」的好處，一篇短文中連提了3次「私下講」，掀起網友議論。（圖／蔡康永臉書）

主持人蔡康永因為接連和藍綠台北市長候選人蔣萬安、沈伯洋見面，並發表跟選舉和時政有關的言論，連帶一舉一動都被外界聯想是否有政治味，他今（18）日發文談及「可能逆耳的內容」必須「私下講」的好處，一篇短文中連提了3次「私下講」，讓網友不得不注意和討論這3個字的諧音，吸引破萬人按讚。今天下午，蔡康永在粉專發文分享「如何讓人想聽你」第二章，指出「可能逆耳的內容私下講，避免公開講，避免在多人的群組講」，並說「私下講，對方可能覺得比較親近，覺得跟你的關係不同」，也提及「私下講，彼此都比較願意認錯，促成改變的機率也比較大」。貼文一發布，隨即引發大批網友熱烈討論，「我們都聽懂說話的藝術，要私下講，而且康永哥講三遍代表很重要，重要的是，私下講。了解，收到」、「還得是康永」、「每次就在等你的發言！療癒長知識」、「每天學習的感覺真好」、「讀書人就是不一樣」、「真的是，做自己，心之所向」。蔡康永昨天發文分享6個說故事的方法，不過許多網友都把重點放在文末的「發光」、「橘色小帆船」的符號，認為讓人聯想到民進黨台北市長候選人沈伯洋在選戰時期使用的「洋流號」等競選意象，如今相隔一天又發表似乎藏有弦外之音的貼文，再度引發一波話題。