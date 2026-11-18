中央氣象署預報員黃恩鴻指出，今（18）日晚上東北季風增強，明（19）日台中以北整天不到20度，周五、周六（11月20日至11月21日）冷空氣達到巔峰，有機會挑戰今年首波大陸冷氣團，中部以北低溫下探14度，玉山、合歡山等高山也有零星降雪機率。
冷空氣抵達 明天北台灣整天不到20度
黃恩鴻指出，今晚東北季風增強，天氣開始轉涼，全台溫度下降到18、19度左右，明天整天，中部以北氣溫甚至都不到20度，中南部、花蓮明天白天高溫也只有20至22度；此外，明天桃園以北、東半部和恆春半島有局部短暫雨，中層水氣偏多，新竹以南山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。
周五、周六冷空氣最強 高山有望降雪
黃恩鴻說明，冷空氣將在周五、周六達到強度巔峰，且有機會達到今年首波大陸冷氣團等級，尤其周五至周六清晨，中部以北、宜蘭低溫只有14至15度，局部空曠地區只有12至13度，南部、花東普遍也僅16至18度。
周五、周六白天，北台灣高溫也只有18度左右，周日清晨各地低溫仍只有16至18度，周日白天高溫才會逐漸回升，日夜溫差可能達14至15度，下周一中部以北及東半部白天回到22至25度，南部上看27度。
降雨方面，周四晚上到周五，部分3500公尺以上山區，包括玉山、合歡山在內，都有零星下雪機率。周五水氣減少，全台轉為乾冷的天氣，僅山區、東半部有局部性短暫雨出現，周六過後天氣更晴朗，可見陽光。
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃恩鴻指出，今晚東北季風增強，天氣開始轉涼，全台溫度下降到18、19度左右，明天整天，中部以北氣溫甚至都不到20度，中南部、花蓮明天白天高溫也只有20至22度；此外，明天桃園以北、東半部和恆春半島有局部短暫雨，中層水氣偏多，新竹以南山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。
黃恩鴻說明，冷空氣將在周五、周六達到強度巔峰，且有機會達到今年首波大陸冷氣團等級，尤其周五至周六清晨，中部以北、宜蘭低溫只有14至15度，局部空曠地區只有12至13度，南部、花東普遍也僅16至18度。
周五、周六白天，北台灣高溫也只有18度左右，周日清晨各地低溫仍只有16至18度，周日白天高溫才會逐漸回升，日夜溫差可能達14至15度，下周一中部以北及東半部白天回到22至25度，南部上看27度。
降雨方面，周四晚上到周五，部分3500公尺以上山區，包括玉山、合歡山在內，都有零星下雪機率。周五水氣減少，全台轉為乾冷的天氣，僅山區、東半部有局部性短暫雨出現，周六過後天氣更晴朗，可見陽光。