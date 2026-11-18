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藍白共推的嘉義市長候選人張啓楷近日被民眾拍下在嘉義街頭隨地便溺的畫面，引發社會討論，對此，民進黨發言人吳崢今（18）日表示，隨地便溺的行為不好，但張啓楷應該不是故意的，盼注重身體，畢竟健康第一。張啓楷被爆料，4月間跑行程途中當街小便，引發外界討論，張啓楷今透過影片道歉，因身體不適找不到廁所，他深深反省，犯錯就要坦白面對、改進。民進黨下午舉行中常會，吳崢會後被媒體問到，張啓楷隨地便溺一事，他先是沉默片刻，接著反問記者「為什麼大家臉上都帶著奇怪表情？」他接續說，隨地便溺的行為不好，公共安全與整潔衛生要靠大家一起來配合。吳崢認為，張啓楷應該不是故意的，可能選戰過程過於操勞、緊繃，把身體逼到極限，他也當過候選人，選戰過程中總希望多衝刺幾個行程，但仍要留意身體狀況，不要把自己逼到極限的狀況，希望張啓楷注重身體，畢竟健康第一。