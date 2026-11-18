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屏東縣政府「2026屏東追星季」天文系列活動再推出精彩場次！「昴宿合月」將於11月24日（星期二）晚間7時至9時，在屏東市演武場前廣場登場，邀請民眾攜家帶眷，透過專業天文望遠鏡觀賞月球與有「七姊妹星團」美稱的昴宿星團同框夜空，並由專業人員帶領認識星體與天文現象，在星月交會的夜色中，體驗寓教於樂的星空探索之旅。縣府表示，昴宿星團位於金牛座，是由許多年輕恆星組成的疏散星團，其中多顆明亮的藍白色恆星在夜空中相當醒目，因外觀特色又有「七姊妹星團」之稱。平時透過肉眼即可看見星團聚集的模糊光點，搭配望遠鏡觀測，更能欣賞其中恆星的分布與特色，感受宇宙星體的迷人魅力。縣府交通旅遊處表示，11月24日適逢滿月，當晚月球將經過昴宿星團，並有機會遮掩部分星團恆星，形成難得的「月掩昴宿星團」天象。由於滿月光線較強，部分較暗的星星不易以肉眼辨識，活動特別安排專業望遠鏡及星空導覽解說，帶領民眾認識月球、昴宿星團及相關天文知識，讓孩子在戶外觀星過程中培養科學興趣與探索精神。交旅處預告，年度另一場天文盛事「雙子座流星雨星空祭」將於12月12日（星期六）下午4時至晚間9時，在社頂自然公園舉辦。2026年雙子座流星雨預計12月14日迎來極大期，每小時天頂流星數（ZHR）上看150顆，且月光干擾較小，具備良好觀賞條件。歡迎民眾提前規劃恆春半島之旅，走訪屏東十大星空場域，在星空下欣賞流星雨，感受屏東獨特的夜間觀光魅力。