我是廣告 請繼續往下閱讀

數位發展部數位產業署公布「2026友善電商」甄選結果，蝦皮購物連續兩年獲得肯定，展現平台在「安全的購物環境」、「消費者保護」與「企業永續經營」三大面向的持續投入。在交易安全方面，蝦皮購物運用AI強化帳號、訂單與商品風險辨識，從交易各環節提升防詐能力；在永續物流方面，「無包裝隔日到」已吸引逾600萬名買家體驗，累計減碳約7.3萬噸；在公益參與方面，蝦皮公益2025全年捐款及義賣總額較前一年成長50%，首次捐款用戶數年增90%。從安心交易、減少包裝到參與公益，蝦皮購物持續透過平台服務，讓更多消費者在日常網購中，共同參與打造更友善、永續的電商環境。蝦皮購物將防詐從事後處理提前到事前預測，透過帳號、訂單及商品三道防線，結合AI技術強化風險辨識與管理。在帳號端，透過三階段實名認證及AI影像分析，辨識異常帳號與Deepfake風險；在訂單端，全天候監測交易行為、帳號關聯及異常互動，適時採取警示、延遲撥款或暫停交易等措施；在商品端，則運用AI法規知識庫、語義理解與圖像辨識技術，自動審核商品圖文並攔截違規內容，從交易各環節降低風險。除了強化平台內部防護，蝦皮購物也積極與政府及產業夥伴合作，擴大防詐網絡。蝦皮購物參與數位發展部「一頁式詐騙網站通報平台」，並與刑事警察局建立聯查通報機制，警方提供可疑LINE門號後，平台隨即清查相關帳號，並要求重新進行OTP驗證。蝦皮購物也與LINE、Meta及無店面零售商業同業公會合作，推動「一案通報、多方封鎖」的跨平台聯防，共同守護消費者的網購安全。「無包裝隔日到」讓符合條件的商品直接以原廠包裝配送，省下外加的紙箱、破壞袋與膠帶，買家取貨更輕便，也不用再處理包材。截至今年9月，已有逾600萬名買家體驗，累計減碳約7.3萬噸，約相當於730萬棵樹一年的碳吸收量。賣家則省去逐筆包裝的工序，包裝與出貨作業時間平均縮短約50%，出貨更有效率。透過簡化包裝與配送流程，蝦皮購物希望讓買家享有更便利的購物體驗，也協助賣家降低作業負擔，讓減少包材使用成為買賣雙方都能輕鬆參與的永續行動。透過百元捐，消費者在網購時也能隨手參與公益。蝦皮公益目前合作的公益機構超過200間，議題涵蓋身心障礙、流浪動物、婦幼兒少及弱勢長者。根據蝦皮購物內部數據，2025年捐款及義賣總額較2024年成長50%，對比2024年同期，公益捐款金額激增6成、義賣金額也提升近4成。平台上18至49歲捐款用戶占比達83%，遠高於台灣公益團體自律聯盟 (2024) 調查的全台平均值52%，顯示蝦皮購物成功帶動年輕世代投入公益。為協助公益機構觸及更多支持者，蝦皮購物也為公益團體免除成交手續費及運費，減輕經營負擔，並整合廣告、推播、短影音、直播及門市等線上線下資源，協助公益機構提升曝光，讓更多需要被關注的議題與服務被大眾看見。蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰表示：「很榮幸再次獲得數發部『友善電商』肯定。隨著電商日益融入日常生活，不僅成為人們購物、企業觸及消費者的重要管道，也讓公益組織有更多機會連結社會資源。面對電商生態的持續發展，平台也肩負著理解自身影響、回應社會需求的責任。蝦皮購物持續傾聽各方意見，透過負責任的經營態度與不斷精進的行動，致力於打造安全、便利且值得信賴的購物環境。我們也將此視為長期承諾，未來持續與政府、產業夥伴及平台上的買家、賣家攜手合作，共同推動數位經濟發展，打造更永續、友善的電商環境。」此外，蝦皮購物也攜手曾獲蝦皮金選獎「台灣在地品牌力獎」肯定的在地品牌AREXSPORT，以及財團法人中華民國唐氏症基金會、財團法人瑪利亞社會福利基金會、財團法人天主教會台中教區附設立達啟能訓練中心三間公益機構，共同參與數發部「友善電商嘉年華」，透過攤位遊戲與民眾互動。參與活動即有機會獲得蝦皮購物環保袋、無包裝隔日到及公益優惠券等好禮，鼓勵民眾以實際行動支持無包裝隔日到與線上百元捐。